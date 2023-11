Alto ahí, Haas: ‘Checo’ Pérez no perderá los puntos ganados en el GP de EU, confirma la FIA

Sergio 'Checo' Pérez no perderá los puntos ganados en el Gran Premio de Estados Unidos. (Foto: Cuartoscuro)

La escudería Haas solicitó a la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) que emprendiera una investigación a varios pilotos por supuestas infracciones durante el Gran Premio de Estados Unidos.

Sin embargo el organismo rector informó este jueves que no darían seguimiento a la petición del equipo norteamericano.

El GP de Estados Unidos 2023 en Austin. (Foto: EFE).

¿Por qué Haas pidió que la FIA investigara a ‘Checo’ Pérez?

Tras el término de la carrera en el circuito de Austin, Haas protestó a la Federación por supuestos rebases en los límites de pista en la curva 6 por tres pilotos, entre ellos Sergio ‘Checo’ Pérez.

La FIA siguió los procedimientos y citó a las escuderías involucradas en la moción para ejercer los procedimientos correspondientes.

Red Bull, Aston Martin y Williams estuvieron en la primera etapa para revisar la queja de la escudería estadounidense.

Haas, equipo al que pertenece Kevin Magnussen, también debía estar presente para dar a conocer los argumentos de su protesta.

Sin embargo la resolución, que debía llegar el pasado miércoles 8 de noviembre después de una videoconferencia con los comisarios, se pospuso para este jueves.

Fue a través de un comunicado que la FIA reveló que no continuaría con la petición y explicó que no había ningún “nuevo elemento significativo y relevante del que Haas no dispusiera en el momento de la decisión”.

'Checo' Pérez, piloto de Red bull, estuvo involucrado en una protesta de Haas tras el GP de Estados Unidos. (Foto: @SChecoPerez)

Sin embargo, la Federación mencionó que, durante el desarrollo de la carrera los comisarios no se pronunciaron al respecto ni señalaron ningún tipo de irregularidades.

Asimismo, en el comunicado, el organismo aclara que las protestas deben realizarse durante la ejecución de las justas siempre y cuando haya un señalamiento de las autoridades.

“No es posible ejercer el Derecho de Revisión sobre la Clasificación Final para cuestionar decisiones tomadas con anterioridad a la misma”, se lee en el texto.

La Federación también aprovechó para mencionar que este criterio “aplica a los incidentes sobre los que no se haya tomado ninguna decisión durante un evento”.

El escrito finaliza con una observación acerca del objetivo del derecho de revisión.

En el apartado la FIA menciona que este proceso permite a los competidores protestar formalmente acerca de una decisión tomada por los comisarios con nuevas pruebas significativas que no estuvieran disponibles para los solicitantes.