Presidente de Celta de Vigo revela sus planes: ‘Queremos más partidos en México’

Carlos Mouriño, presidente del Celta de Vigo, habló de los planes del equipo en México durante una reunión con medios realizada la mañana de este jueves 10 de noviembre en la Ciudad de México.

El empresario español señaló que les encantaría disputar más juegos en nuestro país como el que sostuvieron ante los Pumas de la UNAM en Ciudad Universitaria.

“Para nosotros sería extraordinario. Estábamos armando partidos con equipos mexicanos en Estados Unidos por que eso nos une. Nos encantan ese tipo de encuentros, son emotivos en lo deportivo, en lo sentimental. Por nosotros no va a quedar”, mencionó Mouriño.

Además, el ejecutivo habló del extremo mexicano Orbelín Pineda, quien, dijo, fue una “apuesta” del Celta de Vigo que les gustaría recuperar en el futuro.

Mourinho destacó que Orbelín puede adaptarse al sistema de juego del portugués Carlos Carvalhal, a comparación del sistema que trabajaba Coudet.

“Orbelín fue una gran apuesta de todo el equipo. Consideramos que tenía que ser referencia y bandera y no cuajó con un sistema, no con un equipo. No cuaja en un sistema, no en el equipo. Hay que pensar que antes el entrenador jugaba todo por dentro y no por fuera y la limitación de un jugador de su estilo es importante

“Ahora tiene contrato y si me dices que si me gustaría repescarlo, como Celta no lo hubiéramos dejado ir”, explicó el presidente del Celta.

“Tiene potencial y apostamos por él. No hemos tenido ni la más mínima duda o desengaño de lo que puede dar y estamos seguros de que lo puede dar con nosotros”, agregó.

‘Los futbolistas mexicanos son muy caros’: Mouriño

El directivo del Celta de Vigo señaló que la falta de jugadores mexicanos no responde a falta de talento o cualidades, sino a su precio.

Comentó que los clubes de la Liga MX suelen poner un precio muy alto por sus jugadores mexicanos más destacados, el cual es inaccesible para clubes como Celta de Vigo.

“La Liga solo te permite un gasto de lo que ganas recurrente, de tus ingresos reales, es difícil que expongas en un jugador mexicano, los que pueden hacerlo son los grandes, los equipos como nosotros los necesitamos, pero no vamos a apostar por ellos porque económicamente no podemos”, explicó.

“Tenemos 80 millones (de euros) en gastos y podemos gastar en plantilla un 60 por ciento y lo tenemos todo gastado. Tenemos que acertar en todo lo que hagamos, si no acertamos en jugadores, podríamos descender. Jugadores extraordinarios está sobrado México, [pero] el mercado mexicano está desfasado y eso dificulta los fichajes”, comentó en un evento con prensa mexicana.

El plan de expansión del Celta de Vigo

Previo a su partido en Ciudad Universitaria, realizado en julio pasado, los directivos del Celta de Vigo señalaron que uno de sus objetivos es reforzar su presencia en nuestro país, donde registran la segunda mayor cantidad de aficionados a nivel mundial, solo por debajo de España.

“Para nosotros, el crecimiento internacional es clave en todos los mercados, pero sobre todo México, es donde tenemos más seguidores y donde el club es uno de los más queridos de LaLiga después de un Real Madrid o Barcelona. Nuestro objetivo es que el Celta sea el segundo equipo de muchos mexicanos, que primero sea Pumas o América y luego Celta o que sea su equipo favorito en España”, mencionó Carlos Salvador, director comercial del conjunto gallego en julio pasado.

Para celebrar sus 100 años de vida, el club español trabaja en proyectos como la construcción del Galicia Sports 360, complejo en el que invertirán 150 millones de euros para hacer realidad su sueño de combinar instalaciones deportivas con otras de entretenimiento y negocios.