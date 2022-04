‘Me hubiera gustado ganar’: ‘Checo’ Pérez tras quedar segundo en el GP de Emilia Romagna

“Hoy se trataba de no cometer errores porque en estas condiciones era complicado”, señaló Sergio “Checo” Pérez al salir del autódromo del Gran Premio de Emilia Romagna, en Italia, donde el mexicano finalizó en segundo lugar y se llevó el podio número 17 de su trayectoria en Fórmula 1, mientras que su compañero de Red Bull Racing, Max Verstappen, ganó la carrera que lideró durante las 63 vueltas en una pista con dificultades marcadas por la lluvia previa.

Verstappen arrancó en la pole position, mientras que Pérez lo hizo desde la tercera posición y escaló a la P2 en una intensa lucha con el piloto de Ferrari, Charles Leclerc, líder del Mundial, quien finalizó la carrera en sexto lugar y Lando Norris subió al podio en tercero.

“Al principio fue muy intensa la lucha con Charles; fue duro, pero logramos mantener la posición después de rebasarlo y luego todo estaba bajo control”, comentó el piloto tapatío de 32 años, quien hace dos semanas también obtuvo el segundo lugar en el Gran Premio de Australia.

Los pilotos comenzaron a cambiar neumáticos lisos hacia la vuelta 18, el primero en hacerlo fue Daniel Ricciardo. El jalisciense expuso que trataron de gestionar neumáticos para evitar equivocaciones.

“Conseguir un doblete en estas condiciones es un gran resultado para el equipo. Me hubiera gustado ganar, está claro, pero nuestro arranque de temporada fue muy desafortunado, todo resultó muy difícil; así que estoy muy contento por ver de nuevo tantas sonrisas en el equipo”, afirmó el mexicano de Red Bull.

Sin embargo, pese al buen día, dijo que deben seguir esforzándose, “tenemos que seguir luchando y trabajando... Aún hay muchas cosas en las que tenemos que mejorar para aspirar a la victoria; pero me alegro mucho de que Max (Verstappen) la haya conseguido”, añadió.

Pérez ascendió al tercer puesto del Mundial, que ocupa con 54 puntos, 32 menos que el citado Leclerc y a cinco de su compañero.

‘Nunca se sabe con el clima’: Max Verstappen

Por su parte, Verstappen destacó que la salida siempre es importante y es complicado juzgar cuándo cambiar de neumáticos en condiciones como las de este domingo.

Ante la pregunta de si esperaba ser tan dominante, agregó: “Siempre es bueno poder conseguirlo, ayer y antier parecía un buen fin de semana, pero nunca se sabe, dado el clima, cómo lo vas a hacer; como equipo lo hemos hecho todo bien”.

Precisamente las primeras vueltas marcaron la diferencia, ya que en la primera Carlos Saiz, de Ferrari, quedó fuera después de tener un contacto con Daniel Ricciardo, quien volvió a ponerse en marcha, sin embargo, el español quedó varado en la grava.

Su compañero, Charles Leclerc se mantuvo cerca del podio, estuvo en P3 durante casi toda la carrera, hasta que perdió su tercer lugar en la vuelta 53, tras un trompo que lo llevo a P9, aunque se recuperó con rapidez, al término de la carrera finalizó en sexto.

En su cuenta de Twitter, Leclerc escribió: “Lo he dado todo pero me he pasado del límite al final. Lo siento por el equipo y por todos los que nos apoyan. En lugar de un P3, terminó en un P6. Volveremos más fuertes”.

Cabe destacar que, quien quedó cuarto, es el único piloto que tiene un top 5 en todas las carreras de 2022 hasta ahora.

Con información de EFE.