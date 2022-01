¡En la mira! Andrés Guardado causa polémica tras festejo en la victoria del Betis sobre Sevilla

Andrés Guardado está en la mira del deporte mundial, luego del polémico festejo que hizo después de la victoria del Real Betis sobre Sevilla, duelo que culminó con pizarra de 2 a 1, correspondiente al certamen de la Copa del Rey.

Por medio de las redes sociales los usuarios calificaron de “vergonzosa” la acción que hizo el mexicano, pues aseguran que fue con tono de burla hacia lo que le ocurrió a Joan Jordan, quien salió del terreno de juego tras ser agredido en el duelo al recibir un impacto de un objeto que lanzaron los aficionados desde la grada, lo que le provocó traumatismo craneoencefálico.

Sin lugar a dudas, el hecho no fue nada agradable para propios y extraños, quienes ya hicieron tendencia la acción del seleccionado nacional que, al parecer, será analizada por los directivos de LaLiga para saber si habrá algún tipo de cactigo en contra del profesional.

¿Cómo calificar lo sucedido con Andrés Guardado?



Así festejó la victoria del @RealBetis sobre el @SevillaFC en partido a puerta cerrada.



Ayer fue agredido Joan Jordán con un palo que obligó a la suspensión del #DerbiSevillano pic.twitter.com/ET7gExCv2j — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) January 16, 2022

Por su parte, el ‘Principito’, como es apodado, no dejó de lado lo que ocurrió en el choque y sobre su polémica celebración, por lo que por medio de su cuenta oficial de Instagram aseguró que no tiene absolutamente nada que ver lo que hizo al final del partido, con lo que le pasó a su compañero de profesión.

“Aprovecho para aclarar el vídeo que por lo que veo todo mundo que no me conoce lo ha interpretado de la manera equivocada aunque totalmente entendible por el contexto”, sigue. “Por eso mismo quiero decir tajantemente que en ningún momento me estoy burlando del acto sufrido a Jordan, que ha sido un suceso que no se debería de vivir en un campo de futbol y que es lamentable y una vergüenza”, declaró el profesional.