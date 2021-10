Borussia Mönchengladbach aplasta 5-0 al Bayern Münich en la copa alemana

Histórica goleada fue la que se vivió en el estadio Borussia Park, luego de que el conjunto de Borussia Mönchengladbach goleara, humillara, borrara literalmente del terreno de juego al Bayer Münich, que no metió ni las manos para evitar ser aplastados en la pizarra por 5-0 en la Copa de Alemania.

Una dolorosa derrota se llevó el equipo comandado por el estratega Julian Nagelsman, quien, aunque usted no lo crea, no jugó con equipo alterno, es decir, dentro de su once inicial colocó a elementos de la talla de Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Robert Lewandowiski, Leroy Sané y Thomas Müller.

La noche de terror unició al minuto 2 de juego gracias a que Kouadio Koné abrió el marcador, seguido del doblete firmado por Rami Bensebaimi, quien al minuto 15 y 21 respectivamente, guardó la número cinco el las redes del cancerbero bávaro.

A pesar de los cambios hechos por el técnico para la segunda mitad y buscar oportunidades claras que los acercara en el marcador, la puntería de los delanteros y la fina defensa que salió esta velada, evitaron que la puerta del meta Yann Sommer fuera traspasada.

Para el minuto 51, Breel Embolo firmó su diana para marcar ya la abultada pizarra a 4-0, pero, seis minutos más trade y tras un descuido defensivo, Embolo también se quiso ir a casa con su par de goles y colocar la ‘manita’ en el coloso del conjunto local.