OFUNAM celebra 90 años en Bellas Artes al ritmo de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler

La presentación de la Ofunam podrá seguirse en vivo a través de la página y YouTube de Música UNAM. (UNAM)

Hay regresos que tienen algo de simbólico, después de una década lejos del escenario más emblemático del país, la Orquesta Filarmónica de la UNAM (OFUNAM) volverá al Palacio de Bellas Artes para celebrar sus 90 años de historia con una obra que exige todo de una orquesta: la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler.

La cita será el próximo 20 de junio a las 19:00 horas en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, donde la agrupación universitaria, bajo la dirección de Sylvain Gasançon, protagonizará uno de los conciertos más esperados de su temporada. Y aunque los los boletos ya están agotados, la presentación podrá seguirse en vivo a través de la página y YouTube de Música UNAM y posteriormente podrá verse por TV UNAM.

La elección de la obra no es casual, la Sinfonía núm. 5 en do sostenido menor es una de las piezas más célebres del repertorio sinfónico mundial, desde la intensidad de su marcha fúnebre inicial, hasta el luminoso rondó final. Una obra con la que Mahler logró erigir una travesía emocional que explora el amor, la pérdida, la esperanza y la transformación humana.

En el centro de la obra se encuentra el famoso Adagietto, un delicado movimiento para cuerdas y arpa que el compositor escribió como una declaración de amor para Alma Schindler, quien más tarde se convertiría en su esposa. Más de un siglo después, esa música sigue siendo capaz de conmover a públicos de todo el mundo.

La OFUNAM es considerada la orquesta universitaria más antigua de la Ciudad de México.

OFUNAM: La orquesta universitaria más antigua de la CDMX

Para José Julio Díaz Infante, director general de Música UNAM, esta partitura representa una oportunidad ideal para mostrar la dimensión artística de la orquesta, se trata de una obra que los músicos conocen profundamente y que, al mismo tiempo, permite exhibir toda la riqueza sonora y expresiva que ha caracterizado a la agrupación durante nueve décadas.

La celebración también tiene un fuerte componente histórico. La OFUNAM es considerada la orquesta universitaria más antigua de la Ciudad de México y una de las instituciones musicales más importantes del país. Sus raíces se remontan a los años posteriores a la autonomía universitaria, cuando estudiantes y profesores de la entonces Escuela Nacional de Música comenzaron a organizar conciertos bajo el amparo de la Universidad Nacional.

A lo largo de su historia, la agrupación ha cambiado de nombre, de directores y de sedes, pero ha mantenido intacta su misión de acercar la música sinfónica a nuevas generaciones. Desde el Anfiteatro Simón Bolívar hasta la Sala Nezahualcóyotl, la OFUNAM ha acompañado la vida cultural de la ciudad y se ha convertido en parte fundamental de la identidad artística de la UNAM.