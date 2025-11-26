Trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc decomisa carrito de camotes por ‘ruido excesivo’

La instrucción la habría girado la directora de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc, Erika Jazmín Rodríguez Guzmán. (Foto: Especial)

Trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc, que gobierna la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, decomisaron el pasado martes por la noche un carrito de camotes en la avenida Tamaulipas, en la colonia Hipódromo Condesa.

A través de redes sociales, se dio a conocer que los trabajadores se llevaron el carrito del vendedor ambulante para “privilegiar el descanso de los vecinos de la colonia Hipódromo”.

El aseguramiento del carrito, que sirve como instrumento de trabajo para el vendedor, se registró poco antes de la medianoche del martes 25 de noviembre, cuando un vehículo de la demarcación se estacionó y subió el puesto a la parte trasera.

La instrucción la habría girado la directora de Mercados y Vía Pública de la alcaldía Cuauhtémoc, Erika Jazmín Rodríguez Guzmán, quien aseguró que el descanso de los vecinos es fundamental.

“El descanso de nuestras vecinas y vecinos es fundamental. Por ello realizamos la remisión de un puesto con ruido excesivo que afectaba la tranquilidad en la zona”, posteó en X.

Funcionaria de la Cuauhtémoc recibe críticas

Tras la publicación, usuarios de redes sociales criticaron el hecho, por la falta de sensibilidad con los trabajadores.

El video de la funcionaria fue borrado de su cuenta de X, sin embargo, capturas de pantalla muestras cómo policías suben el carrito de camotes a la patrulla.

Un usuario que aseguró ser vecino de la Cuauhtémoc criticó que se deje a los bares tener música fuerte, incluso causar escándalos en la noche, pero no se tenga tolerancia con un trabajador.

“Lo más grave no es el video que borró la empleada del pueblo de Cuauhtémoc: es el CLASISMO con el que deciden a quién le aplican la ley y a quién le aplauden los excesos”, indicó en redes sociales.

Alessandra Rojo de la Vega niega relación con marchas de Generación Z

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó el martes que ella esté relacionada con las convocatorias de las marchas de la Generación Z, que se realizaron durante los últimos días en la Ciudad de México.

En cambio, aseguró que estas movilizaciones se deben a que la gente está cansada de la violencia y corrupción en el país.

“Es absolutamente falso, convocaron protestas porque la gente ya está cansada por todas estas razones, pero su respuesta es reprimir, criminalizar y necesitan culpables inventados”, dijo la alcaldesa en entrevista con Ciro Gómez Leyva.