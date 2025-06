Libra los encharcamientos: Hoy No Circula para este jueves 26 de junio en CDMX y Edomex

El Hoy No Circula aplicará de forma normal en los 18 municipios metropolitanos del Estado de México, así como en las 16 alcaldías de la Ciudad de México, este jueves 26 de junio, pues la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) no decretó contingencia ambiental.

El programa aplica para los automóviles con engomado color verde, con holograma 1 o 2 y con terminación de placas 1 y 2, a partir de las 5:00 y hasta las 22:00 horas.

Hoy No Circula Este jueves no circulan los vehículos con engomado verde. (Especial)

¿Habrá doble Hoy No Circula este jueves?

Si te preguntas si habrá doble Hoy No circula para este jueves, la respuesta es no. La calidad del aire fue ‘aceptable’ este miércoles 24 de junio, por lo que la CAMe no emitió ningún anuncio sobre alguna posible contingencia ambiental.

¿Qué autos sí circulan este jueves 26 de junio?