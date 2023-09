¿Su seguridad está en riesgo? Harfuch aclara si el atentado que sufrió limitará su campaña

Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad Ciudadana, aclaró este jueves si el atentado que sufrió en 2020 limitará su campaña para ‘coronarse’ como el candidato de Morena a jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

A pesar de reconocer que no lleva una vida ‘como los demás’, García Harfuch aseguró en entrevista que el ataque en su contra no le impedirá recorrer las 16 alcaldías de la CDMX para conocer las demandas de la población capitalina.

“No la va a limitar, pero sí la modifica y la modifica no solo hacer campaña, sino mi vida diaria, no hago una vida como la mayoría de las personas, pero el objetivo es claro, es que continúe el proyecto de la doctora Claudia Sheinbaum en la CDMX”, aseguró en entrevista para N+.

Además, reiteró que alista una campaña “con más cuidado” para lograr visitar cada rincón de la metrópoli. “Tenemos que hacer campaña, con más cuidado, pero lo vamos a hacer y vamos a recorrer cada territorio de las 16 alcaldías”, dijo.

Especialistas apuntan, como Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, que la posibilidad de que sufra un nuevo atentado Harfuch “es tan grande” que una campaña electoral pondría en riesgo a los asistentes a mítines y reuniones.

Desde 2020, cuando sufrió un ataque directo en la CDMX, las medidas de seguridad de Omar García se incrementaron, su familia salió del país y no duerme en el mismo lugar.

‘Daré continuidad en CDMX a proyectos de Sheinbaum’: García Harfuch

El exjefe de la policía en la CDMX aseguró que dará continuidad en los proyectos de la Cuarta Transformación que al doctora Claudia Sheinbaum inició, por lo que, dijo, continuará apoyando a la virtual candidata de Morena.

“Que se incrementen los resultados en la Ciudad que trae Sheinbaum hace 5 años es la mejor manera de apoyarla desde la CDMX”, afirmó.

Además, Harfuch reiteró que no se inscribiría en otro partido que no sea Morena, ya que comparte los ideales que Sheinbaum ha construido durante cuatro años en la Ciudad de México.

“Falta mucho por hacer, por eso es necesaria la continuidad, siempre, para que haya una Ciudad segura se requiere una estrategia clara, que aquí la hay”, agregó.

Por último, reiteró que para él es un honor participar con Clara Brugada en este proceso, ya que “más que una competencia, la finalidad es que la gente escoja, es un honor para mí participar con ellas y con los demás compañeros”.