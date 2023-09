Omar García Harfuch renuncia a la Secretaría de Seguridad Ciudadana; va por la candidatura de CDMX

Omar García Harfuch renunció como titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Se prevé que el ahora exjefe de la Policía capitalina busque ser el abanderado de Morena para las elecciones 2024 en la Ciudad de México.

La mañana de este sábado 9 de septiembre, Martí Batres, jefe de Gobierno de la CDMX, compartió en su cuenta de X que Harfuch le informó sobre su decisión.

Me visitó el Lic. @OHarfuch para informarme su decisión de separarse del cargo de Secretario de Seguridad Ciudadana del @GobCDMX. pic.twitter.com/T3gHAqlPZn — Martí Batres (@martibatres) September 9, 2023





La renuncia de García Harfuch a la dependencia capitalina ocurre días después de que se declaró listo para “enfrentar cualquier reto en la ciudad”, al ser cuestionado sobre sus aspiraciones para suceder en 2024 a Martí Batres, como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

—¿Está listo para la encuesta de Morena?, le cuestionó el periodista Miguel Ángel Velázquez, de La Jornada.

—No sé si estoy listo porque no sé si voy a estar. Si mi mente empieza a estar en la encuesta no voy a estar en la seguridad, respondió Garcia Harfuch,

—Pero… ¿listo para enfrentar cualquier reto en la ciudad?, insistió el periodista

—¡Sí, por supuesto. Listo!, contestó el ahora exfuncionario.

Adiós al jefe de la Policía de CDMX: ¿Quién es Omar Hamid García Harfuch?

Omar García Harfuch es hijo de María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como María Sorté, y de Javier García Paniagua, quien fue jefe de la Dirección Federal de Seguridad. (Cuartoscuro/Gobierno de la Ciudad de México)

El extitular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina nació en Cuernavaca, Morelos, el 25 de febrero de 1982, por lo que tiene 41 años.

García Harfuch es egresado de la licenciatura de Derecho y Seguridad Pública. Además cuenta con estudios en el extranjero, Entre las capacitaciones que ha recibido fuera del país, el exjefe de la Policía de CDMX cuenta con el Curso para Comandantes de Unidades Antidrogas, impartido por la Administración para el Control de Drogas (DEA); diplomado Senior Executive in National and International Security, por Harvard University; y Planificación de Operaciones Especiales, por la Embajada de Estados Unidos.

Otros de los cursos que ha recibido Omar Hamid García Harfuch son: el Seminario para el Desarrollo de Ejecutivos - Agente del Orden del Gobierno de la República Mexicana, por la Academia Nacional de FBI; y el Curso Avanzado Antipandillas, en la International Law de la Enforcement Academy.

¿Quién son los padres de Omar García Harfuch?

El aspirante a la candidatura de Morena para las elecciones 2024 en la Ciudad de México es hijo de María Harfuch Hidalgo, mejor conocida como la actriz María Sorté. Su padre es Javier García Paniagua, quien se desempeñó como jefe de la Dirección Federal de Seguridad .

Ante la popularidad de García Harfuch, se han realizado comentarios sobre su aspecto físico, por lo que su mamá, María Sorté, es conocida como ‘la Suegra de México’. Al ser cuestionada sobre estos comentarios, la actriz agradeció las muestras de cariño a su hijo. “Estoy muy orgullosa de él, le pido a Dios que lo cuide mucho porque está en un terreno muy peligroso”, agregó.

Además, el abuelo de Omar García Harfuch es Marcelino García Barragán, quien fue Secretario de la Defensa Nacional durante el sexenio del presidente Gustavo Díaz Ordaz.

Así llegó a secretario de Seguridad Pública de CDMX

Omar García Harfuch fue designado como secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX en 2019. (Cuartoscuro/Daniel Augusto)

La trayectoria profesional de Omar Hamid García Harfuch comenzó como gerente de la Red Inmobiliaria El Ángel; sin embargo, su camino pronto cambio a la tarea de la seguridad pública.

Su carrera de más de 15 años como integrante de diferentes fuerzas de seguridad comenzó el 1 de septiembre de 2008, cuando se unió a las filas de la Policía Federal. En ese primer encargo ocupó el puesto de jefe de departamento de la Coordinación de Inteligencia para la Prevención del Delito.

Cuatro años después de entrar a la Policía Federal, García Harfuch subió de puesto para desempeñarse como Coordinador Estatal de la Policía Federal en Guerrero de diciembre de 2012 a agosto de 2014.

A partir de marzo de 2015, el ahora exsecretario de seguridad pública de la Ciudad de México y hasta noviembre de 2016 estuvo como Titular de la División de Investigación de la Policía Federal, mientras que en 2016 asumió como titular de la División de Investigación de la Policía Federal y fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la extinta Procuraduría General de la República (PGR).

La llegada de Omar García Harfuch como funcionario de CDMX ocurrió en junio de 2019, cuando la entonces jefa de Gobierno y ahora virtual candidata presidencial de Morena, Claudia Sheinbaum, lo designó como jefe general de la Policía de Investigación de la capital mexicana y coordinador de Inteligencia del Gabinete de Gobierno y Seguridad.

Meses después, en octubre de ese año, García Harfuch fue nombrado titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX).

“La principal instrucción que tenemos de la jefa de Gobierno es dar resultados rápido, sabemos que hay temas muy delicados y no se van a resolver si no hay detenidos, tiene que haber detenidos, sino no hay forma”, dijo en ese entonces.

¿Cómo fue el atentado contra Omar García Harfuch?

La madrugada del 26 de junio, Omar García Harfuch fue víctima de un atentado, cometido en la zona de Lomas de Chapultepec, al poniente de la Ciudad de México.

Alrededor de las 6:30 horas de ese viernes, el entonces secretario de Seguridad Ciudadana de CDMX circulaba por Paseo de la Reforma y Monte Blanco, cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados, que abrieron fuego en contra del convoy del secretario.

Durante el ataque, el ahora aspirante a Jefe de Gobierno de CDMX resultó herido con tres impactos de bala, por lo que fue trasladado a un hospital, donde tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En el atentado murieron tres personas, dos policías (Rafael O. y Edgar O.) y una civil, Gabriela G., de 26 años.

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, detalló que se detuvo a 12 personas por el ataque. Entre los detenidos por el ataque estuvieron: José Armando ‘N’, alias ‘Vaca’, jefe de sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien habría diseñado el plan para matar al entonces secretario.

¿Quién es el nuevo Secretario de Seguridad Pública de México?

Martí Batres, Jefe de Gobierno de CDMX, deberá designar al sustituto de Omar García Harfuch al frente de SSC-CDMX. (Cuartoscuro/Pedro Anza)

Tras la renuncia de Omar García Harfuch, el actual jefe de Gobierno, Martí Batres, deberá anunciar quién será el o la encargada de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, de acuerdo con la Constitución de la Ciudad de México,

El artículo 4 establece que “La persona titular de la Secretaría será nombrada y removida por la persona titular de la Jefatura de Gobierno, de conformidad con los términos establecidos en la Constitución de la Ciudad, sin perjuicio de las facultades previstas para el Presidente de la República en el apartado B, del artículo 122 de la Constitución Federal”.

¿Quién es el subsecretario de la SSC de la CDMX?

Pablo Vázquez Camacho es el titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, y segundo al mando de la SSC-CDMX, de acuerdo con el organigrama que la propia dependencia muestra en su sitio web,

¿Quiénes son los aspirantes de Morena para las elecciones 2024 en CDMX?

Con la renuncia de García Harfuch, la lista de aspirantes para ser abanderado o abanderada del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) para la CDMX crece.

Hasta ahora, Ricardo Monreal, quien fue derrotado por Claudia Sheinbaum en el proceso para ser candidato presidencial de Morena, anunció que buscará ser el elegido por su partido para la Ciudad de México.

Además, Clara Brugada, alcaldesa de Iztapalapa también ha hecho públicas sus intenciones de competir por la candidatura de Morena.

Del lado de la oposición, por ahora Sandra Cuevas ha expresado interés en ser la candidata de la oposición para las elecciones 2024.