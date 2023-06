Robo en Plaza Antara: Botín de relojes vale 1.7 millones de pesos, dice Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó este miércoles que lo robado en la joyería Berger de Plaza Antara, en Polanco, está valuado en 1.7 millones de pesos.

De acuerdo con la dependencia, tres personas utilizaron mazos para sustraer piezas de joyería. Fueron robados varios relojes de lujo.

García Harfuch señaló que el plan original era cometer el robo en plaza Antara un día antes, es decir, el domingo 25 de junio. “El robo se iba a hacer un día antes, por las primeras declaraciones del detenido sabemos que no se concreta y no lo tenían... lo tenían planeado de días antes, por lo que vimos, no es una célula muy estructurada”.

Las autoridades realizaron dos cateos la madrugada de este miércoles por policías de la CDMX y elementos de la Fiscalía, dijo Harfuch.

El primer cateo fue en la colonia Anáhuac I Sección, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde se aseguraron dos motocicletas y un vehículo Ford; dentro de este había objetos relacionados con el robo, como un mazo y un hacha, así como un casco, una chamarra y cinco porta relojes.

El segundo cateo fue en una vivienda en San Juan de Aragón III Sección, de la alcaldía Gustavo A. Madero. Fue detenida una mujer relacionada con la celúla delictiva, pero no con el robo, aclaró el secretario capitalino.

“Tenemos ya a tres personas identificadas que participaron en estos hechos, y una vez que tengamos las órdenes de aprehensión liberadas, solicitaremos el apoyo de la ciudadanía para la identificación de estos sujetos (...) Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables”, apuntó en su conferencia de prensa.

También dijo que se ha aumentado el despliegue de vigilancia en inmediaciones de esta plaza.

Harfuch dijo que se han hecho análisis de las cámaras de seguridad y se observa que un sujeto del personal de seguridad fue amagado. Sin embargo, están en espera de las declaraciones de los guardias de seguridad privada de la plaza comercial.

Hay una persona detenida por robo en Plaza Antara

La secretaría informó el martes que se logró la primera detención luego del asalto. Junto al sujeto identificado como Marco ‘N’, fue detenida también la tiktoker Yulissa Mendoza, quien estaba en compañía del hombre señalado.

Marco ‘N’ formaba parte de una célula delictiva, dedicada al robo.

Como aclaración, las autoridades remarcaron que Yulissa Mendoza no tiene relación alguna con el atraco en el centro comercial Antara.

También fue detenida otra mujer en la alcaldía GAM, relacionada con la célula delictiva pero no con el robo.