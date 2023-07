‘Vi gente correr’: La mitad de la CDMX en alerta por fuertes lluvias para la tarde de este martes

A pesar de que la mayor parte de la mañana y la media tarde el clima en la CDMX ha estado de nublado a soleado, para la tarde de este martes 25 de julio se esperan fuertes lluvias en la mitad de la capital del país.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC) emitió la alerta amarilla por lluvia para ocho alcaldías, la cual aplicará para la tarde y comienzos de la noche de este martes, entre las 15:00 y 20:00 horas.

Se trata de las alcaldías Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Gustavo A. Madero, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. En estas demarcaciones se pronostica una lluvia de entre 15 y 29 milímetros, incluso posible caída de granizo.

La SGIRPC emitió recomendaciones para la población, a fin de evitar encharcamientos, contratiempos en el hogar y accidentes, tales como retirar la basura de las coladeras, cerrar puertas y ventanas y no cruzar las calles o avenidas con corrientes de agua.

Las autoridades capitalinas señalaron que entre los peligros asociados a las lluvias vespertinas está que se pueden generar encharcamientos y corrientes de agua sobre calles y avenidas, así como posible caída de ramas, árboles y lonas, por lo que se debe tener precaución.

Asimismo, en la Ciudad de México podrían registrarse fuertes ráfagas de viento, con dirección variable, con velocidades de entre 15 y 30 kilómetros por hora y rachas de hasta 45 km/h.

En tanto, respecto al estado del volcán Popocatépetl, Protección Civil informó que la dirección de la pluma se encuentra hacia el noroeste y que la ceniza volcánica podría dirigirse a la capital del país.

Otras recomendaciones que ha emitido la dependencia para esta temporada de lluvias están: No tirar la basura en vía pública, no verter grasas en el drenaje, barrer las coladeras cercanas a las casas, evitar acercarse a causes y corrientes de agua, así como llevar paraguas o impermeable en caso de tener que salir de casa.