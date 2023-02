Mujer acusada de tirar aspas a vías del Metro pide reparación de daños a Gobierno de CDMX

Viviana Salgado, mujer acusada por el Metro de la Ciudad de México por “sabotaje” y absuelta posteriormente, busca una disculpa pública de las autoridades capitalinas, así como una reparación de los daños, ya que fue afectada personal y económicamente tras su detención.

“Soy una persona sin estudios y a lo mejor el gobierno se aprovecha de mi capacidad, que no sé cómo defenderme ante ellos. Una mujer humilde que no tiene estudios... no me sé mis derechos humanos”, explicó Viviana Salgado este miércoles 8 de febrero.

“Me dañaron mucho, me quisieron agarrar como prueba de sabotaje al Metro para quitarse de culpa de todo de lo que pasa en el Metro, y puesto me dejó muy dañada a mí y a mi familia, abundó la mujer, quien pidió que se haga justicia y que las autoridades capitalinas respondan a las cosas que “hicieron muy mal”.

Viviana Salgado terminó en el Centro Femenil de Reinsersión Social de Santa Martha Acatitla luego de que se le cayeran las aspas de su lavadora en las vías del Metro el jueves 12 de enero, mismo día en el que la Guardia Nacional entró en labores dentro del sistema de transporte a instrucción del Gobierno Federal.

La posición del gobierno de hechos atípicos en el Metro, derivó en la sospecha en contra de Viviana Salgado Hernández, de que las aspas no se le cayeron, sino que las aventó de manera premeditada, versión que la mujer logró revertir.

Para el 23 de enero, el secretario de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, confirmó la exoneración de Viviana Salgado, ya que no había elementos de prueba suficientes para iniciarle un proceso penal.

“Lo que sabemos es que la fiscalía hizo su tarea de investigación previa y al parecer determinó que no hay elementos para continuar. Inició la investigación de oficio y determinó que no hay elementos para continuar”, dijo Batres.

Luego del mensaje de la mujer, ninguna autoridad de la capital del país ni del Metro se ha posicionado al respecto.

Con información de David Saúl Vela.