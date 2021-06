CDMX es solidaria y no promueve el clasismo, dice Sheinbaum de ‘división’ de la ciudad tras elecciones

Los habitantes de la Ciudad de México no deben fomentar la discriminación entre sus habitantes, dijo este martes la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, en relación sobre las elecciones del pasado domingo 6 de junio.

Y que es después de la jornada electoral, las alcaldías de la zona oeste de la ciudad fueron ganadas por la alianza opositoria ‘Va por México’, mientras que la zona este será gobernada por Morena.

Esa división provocó la aparición de memes en las redes sociales sobre cómo la capital del país había quedado dividida en dos.

“Me parece muy grave que se promueva este esquema de división en la ciudad. Siempre lo he dicho: esta ciudad es solidaria y lo que buscamos es disminuir estas desigualdades y no fomentar el clasismo ni la discriminación”, dijo durante un evento del sistema Pilares.

La funcionaria subrayó que los habitantes de la capital del país deben seguir colaborando juntos a favor de la ciudad.

“No puede haber esta discriminación clasista”, agregó.

El lunes, Sheinbaum afirmó que los malos resultados de Morena en las elecciones capitalinas se debieron a una “campaña de desprestigio” contra el partido, una afirmación similar a la hecha por el presidente Andrés Manuel López Obrador”.

La coalición del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) se llevó ocho alcaldías de la Ciudad de México, de acuerdo con el conteo rápido dado a conocer por el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

La coalición entre Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido del Trabajo se llevaron seis demarcaciones.

Por otra parte, el PAN se llevó una alcaldía y la faltante no se dieron sus resultados porque la diferencia no está clara entre el primero y el segundo, por lo que el Instituto Electoral de la Ciudad de México dijo que no se pueden dar a conocer.