Aún no se conjura la posibilidad de huelga ferrocarrilera en Texas

LAREDO, Texas.- Otra posible huelga por parte de los trabajadores del sector ferroviario amenaza la economía entre México, Estados Unidos y Canadá, pues esta semana el tercer más grande sindicato de este rubro rechazó el acuerdo con los ferrocarriles de carga.

Apenas hace unas semanas, por medio de negociaciones, se llegó a un acuerdo con el que se incluía aumentos del 24 por ciento y $5 mil dólares en bonos para los empleados de la industria, lo cual hizo que se contuviera el paro nacional y no afectara a la economía de los tres países. Sin embargo, alrededor del 56 por ciento de los trabajadores de mantenimiento de vías que son representados por el sindicato de la División de Empleados de Brotherhood of Maintenance of Way, votaron en contra del contrato de cinco años que les daría dichos beneficios.

Tony Cardwell, presidente del sindicato, comentó que no se hizo lo suficiente para abordar las preocupaciones de los trabajadores sobre la falta de tiempo libre remunerado, particularmente el tiempo por enfermedad y las exigentes condiciones de trabajo después de que los principales ferrocarriles eliminaron casi un tercio de sus trabajadores en los últimos seis años.

“Los ferroviarios están desalentados y molestos con las condiciones de trabajo y la compensación y tienen a su empleador en baja estima. Los ferroviarios no se sienten valorados. Resienten el hecho de que la gerencia no tome en cuenta su calidad de vida, ilustrado por su obstinada renuencia a proporcionar una mayor cantidad de tiempo libre remunerado, especialmente por enfermedades”, dijo Cardwell en un comunicado.

Texas es el estado que cuenta con mayor cantidad de empleados ferroviarios en el país, de acuerdo con la Asociación de Ferrocarriles Estadounidenses, con más de 17 mil personas que laboraron durante 2019, y operaron 208 millones de toneladas de mercancías que finalizaron su viaje en este sitio, una huelga le daría un fuerte golpe a la economía.

Otros cuatro sindicatos ferroviarios han aprobado sus acuerdos con los ferrocarriles de carga que incluyen BNSF con sede en Fort Worth , Union Pacific, Kansas City Southern, CSX y Norfolk Southern, pero los 12 sindicatos que representan un total de 115,000 trabajadores deben ratificar sus contratos para evitar una Huelga. Otro sindicato, la Asociación Internacional de Maquinistas y Trabajadores Aeroespaciales, inicialmente rechazó su acuerdo, pero desde entonces ha renegociado un nuevo contrato. La votación no se completará hasta mediados de noviembre.

De momento, las negociaciones ya pusieron en alerta tanto a Texas, como a Estados Unidos en general y a sus dos principales socios comerciales, México y Canadá.