China asegura que ola COVID ‘ya pasó’; espera recuperación económica en 2023

El principal funcionario económico de China dijo a una audiencia de multimillonarios y banqueros internacionales que la economía de su país probablemente se recuperará a su tendencia de crecimiento previa a la pandemia este año después de que las infecciones por coronavirus superaron su punto máximo.

El viceprimer ministro Liu He se dirigió a la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, pocas horas después de que Beijing publicara datos económicos mejores de lo esperado para el cuarto trimestre, alimentando las esperanzas de una recuperación más rápida en 2023.

Con una expansión del producto interno bruto chino de solo un 3 por ciento durante todo el año pasado, Liu expresó su confianza en un regreso a las tasas cercanas al 6 por ciento observadas antes del shock de COVID-19.

“Confiamos en que el crecimiento de China probablemente volverá a su tendencia normal”, dijo Liu, y agregó que la vida en China había sido “restaurada a la normalidad” luego del levantamiento de las restricciones pandémicas. El enfoque de Beijing este año será impulsar la demanda interna, lo que conducirá a un aumento notable en las importaciones, dijo Liu.

Al abordar la ola de infecciones de COVID que ha afectado a los hospitales en China, Liu dijo que el pico de infecciones había pasado y que las industrias relacionadas con el consumo habían vuelto a la normalidad.

Abrirse al mundo es un ‘deber’ para China

Liu, un confidente cercano del presidente de China, Xi Jinping, trató de disipar la preocupación internacional de que Beijing se está alejando de la globalización para centrarse en la autosuficiencia. “La realidad nacional de China dicta que abrirse al mundo es un deber, no una conveniencia”, dijo Liu.

“Debemos abrirnos más y hacer que funcione mejor. Nos oponemos al unilateralismo y al proteccionismo”, dijo, y agregó que la apertura “es un motor clave del progreso económico”.

Liu también trató de abordar las preocupaciones de que Beijing está tomando medidas drásticas contra las empresas privadas. Dijo que el regreso a una economía planificada era imposible, mientras que un impulso del gobierno por la “prosperidad común” no significa imponer una igualdad estricta y requiere un esfuerzo empresarial.

Sobre el sector inmobiliario de China, que ha estado experimentando una profunda caída durante más de un año después de que Beijing restringiera el financiamiento para el sector, Liu dijo que los bienes raíces eran un “pilar” de la economía y que las medidas recientes para brindar financiamiento a los desarrolladores inmobiliarios han llevado a una “mejora notable” en la oferta y la demanda de viviendas.

El discurso se produjo el día en que China anunció que su población se redujo en casi 1 millón en 2022, la primera disminución desde la década de 1960. Eso significa que China tendrá que depender más de la productividad para impulsar el crecimiento en el futuro.

“Esperamos que la reapertura económica posterior a la COVID-19 y la estabilización de la propiedad impulsen el crecimiento del PIB de China a alrededor del 5 por ciento en 2023, una recuperación a partir de 2022″, dijo Wang Tao, economista jefe para China de UBS AG. “Esto está en línea con la predicción del viceprimer ministro Liu de que el crecimiento volverá a la tendencia normal”.

Cada provincia de China ve un crecimiento del PIB real de al menos un 4% en 2023.

Crecimiento de China será impulsado por consumo

Liu es mejor conocido fuera de China por su papel como el principal negociador de China en las conversaciones comerciales con los Estados Unidos bajo la administración de Trump. Dentro de China, ha sido un defensor de la desaceleración del crecimiento de la deuda en la economía, aumentando el papel de los mercados en la asignación de recursos y reduciendo el exceso de capacidad en sectores como el acero y el cemento.

En su discurso, Liu dijo que China está en proceso de transición hacia un modelo de crecimiento más impulsado por el consumo. Agregó que el objetivo de China de lograr la neutralidad de carbono para 2060 ayudará a impulsar el crecimiento económico y que Beijing se centrará en reducir las emisiones en sectores clave como el acero y la generación de energía.

Varios delegados de Davos señalaron una China reabierta como motivo para ser tentativamente optimistas sobre las perspectivas económicas mundiales.

“El bloqueo de los últimos tres años ha creado una demanda acumulada a nivel nacional, por lo que vería un mayor consumo interno y, por supuesto, el sector manufacturero se recuperará”, dijo Laura Cha, presidenta de Hong Kong Exchanges & Clearing. “Todos esos serán buenos factores para el crecimiento global”.

Citando un pronóstico de crecimiento de alrededor del 4.5 por ciento para China este año, el presidente de Credit Suisse Group AG, Axel Lehmann, dijo: “Personalmente, no me sorprendería que eso sea superado”. El presidente y director ejecutivo de DP World, Sultan Ahmed Bin Sulayem, dijo a Bloomberg Television que la salida de China de Covid Zero será un factor clave para impulsar el comercio internacional, aunque dijo que el impacto no sería inmediato.

Liu, que se reunirá esta semana con la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, en Suiza, criticó veladamente las subidas de tipos de interés para controlar la inflación en los países desarrollados.

Dijo que, en algunos casos, esas políticas podrían conducir a una recesión y que se debería prestar más atención a sus efectos indirectos en los países en desarrollo. Liu dijo que China está “lista para trabajar con todas las partes para encontrar soluciones a los problemas de deuda de algunos países en desarrollo”.

Liu, el principal funcionario económico de China desde 2012, alcanzó la edad de jubilación convencional para los altos políticos chinos y está en proceso de ser reemplazado por otro confidente de Xi, He Lifeng. Liu renunció al politburó de élite del gobernante Partido Comunista en octubre, mientras que He fue elevado a ese grupo. Se espera que reemplace a Liu como viceprimer ministro responsable de la economía de China en una reunión del gobierno que normalmente se lleva a cabo en marzo.

“Un fuerte mensaje del discurso del Sr. Liu es que China se apegará a lo que ha funcionado bien para China en las últimas décadas y adoptará un enfoque favorable al crecimiento, a las empresas y a las asociaciones en un mundo fragmentado”, dijo Ding Shuang. , economista jefe para la Gran China en Standard Chartered Plc.