A diferencia de Estados Unidos, donde los centros comerciales llevan años en crisis, en México siguen siendo parte de la cultura familiar de fin de semana. Cualquier sábado las tiendas están llenas de familias comprando zapatos para los niños, pensando si adquieren una nueva televisión o, incluso, una motocicleta.

Las tiendas Coppel desempeñan un papel clave en esta dinámica social. Por ello, el minorista privado más grande de México planea invertir 14 mil 200 millones de pesos en el país en 2025, de los cuales más del 60 por ciento se destinará a financiar 100 nuevas tiendas y la renovación de otros 66 locales.

Para garantizar su éxito, la empresa se está inclinando más hacia su público objetivo de compradores de bajos ingresos, a los que ofrece la opción de comprar artículos como muebles y iPhones a crédito con tasas de interés de hasta 90

por ciento.

También invierte fuertemente en ventas en línea mediante la instalación de quioscos en las tiendas para que los clientes puedan navegar y comprar en su catálogo digital.

Bloomberg Businessweek México tuvo una charla con Agustín Coppel Luken, director general de Grupo Coppel, sobre los planes de expansión, la apuesta digital y cómo la reciente crisis de seguridad ha afectado la compañía que tiene sus raíces en Sinaloa. La entrevista ha sido editada para efectos de claridad y espacio.

¿Dónde ve Coppel más crecimiento?

El comercio electrónico crece a un ritmo acelerado y ahí vemos una gran oportunidad. Gran parte de la inversión tecnológica que vamos a tener para el 2025 va a ser en cambiar el core bancario de Bancoppel y del e-commerce para tener una nueva y mejor arquitectura. Eso lo vamos a hacer con Salesforce.

Tenemos un ecosistema tecnológico en las aplicaciones, las tiendas y la app del banco. Aquí tenemos todavía muchas oportunidades para capitalizar bien esa ventaja para que los clientes tengan una opción omnicanal. Que los consumidores puedan comprar con su celular, enviar dinero, que puedan ir a las tiendas o desde las tiendas adquirir cosas que no encontraron y que lleguen a su domicilio.

Toda esa dinámica le va a dar mucho valor a nuestros clientes y va a ser una de las razones de mantenerlos a futuro y ganar más clientela.

Tiendas Coppel Clientes en una tienda Coppel en la Ciudad de México.

¿Cómo ven la competencia en el sector?

Las plataformas de Mercado Libre y Amazon son tremendamente buenas. Nosotros tenemos ahí un reto de competir y lograr algún esquema de identificación de que en ciertas cosas lo hagamos mejor. Por ejemplo, nosotros tenemos mejor manejo del crédito y de muebles.

Coppel tiene operaciones en Argentina, ¿cómo le ha ido a la compañía ante el complicado contexto económico del país?

Argentina es un reto tremendo. Se salió todo el mundo. Estamos ahí casi estoicamente sostenidos, esperando que se dé el cambio que se ve realmente positivo. Es increíble que hayan logrado reducir el déficit y poner las finanzas en otro nivel en tan solo un año de gobierno. Es impresionante. Tenemos que esperar que eso sea sostenible. Si es sostenible, puede tener una perspectiva muy importante. Argentina es grande, podríamos tener más tiendas si las condiciones se abren.

¿Le interesaría a Coppel hacer adquisiciones?

Compramos como un 20 por ciento de Hágalo el año pasado. Es una apuesta a largo plazo. Es una compañía parecida a Home Depot pero en un mercado más de clase media. Estamos empezando a conocer el negocio. Es un proceso a largo plazo para ver si eventualmente podemos ser un jugador en este tema del mejoramiento del hogar.

Siempre evaluamos las posibilidades de adquirir algo en México. Las geografías latinoamericanas son muy inestables todavía. Países como Brasil por ejemplo, están cerrados. Este tipo de comercios no son fáciles de exportar. Las condiciones de compra, los gustos y cómo se consume en los países es absolutamente diferente.

¿Cómo afecta a Coppel la amenaza de aranceles del Presidente de Estados Unidos Donald Trump?

Si se da, ya veremos. Todavía no podemos asegurar qué es lo que va a pasar y cómo. Especular no es bueno. Lo que sí es que estamos totalmente a favor del libre mercado, de la cadena de suministro que representan Canadá, México y Estados Unidos y del valor que eso ha tenido para estos países.

¿Les preocupa que el contexto político con Estados Unidos traiga más escrutinio al envío de remesas?

Nosotros cumplimos con todas las medidas antilavado de dinero internacionales, nacionales y extras que nosotros mismos ponemos para cumplir con todo y que no tengamos un cuestionamiento al respecto, porque estamos dentro de la legalidad y así lo queremos hacer.

Es muy importante que no se pierda el derecho y la libertad de enviar el dinero de los trabajadores que lo ganan trabajando.

¿Considerarían hacer pública la compañía?

No tenemos ningún interés en salir al mercado. Todavía queremos seguir siendo una empresa privada. Estamos listos, si fuera necesario, cumplimos con todo como si estuviéramos en bolsa. Pero no estamos en eso. No es que lo veamos como malo, sino que no lo hemos necesitado.

Interior de tienda Coppel Clientes en el área BanCoppel de una tienda Coppel.

¿Cómo ha afectado a Coppel la crisis de seguridad en Sinaloa?

Pues ha sido muy difícil sufrir esto que estamos sufriendo en Culiacán. Es una cosa terrible. Hemos tenido que recortar horarios, gestionar el transporte público que van a usar los trabajadores cuando se tienen que quedar un poco más tarde, porque si no, no se van a quedar. Entre tantas tiendas y centros de distribución, la red de Coppel reacciona muy rápido a lo que está pasando y podemos prevenir.

¿Cómo evalúa hasta ahora al gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum?

Estuve en el lanzamiento del Plan México y ella mismo lo dijo, a México sí le falta mucha planeación. Si vemos la planeación que tiene China o Singapur, es gigante, valiosísima. Eso nos falta en México y creo que este paso en ese sentido, el grupo de empresarios que escogieron, ha sido muy bien recibido. Hubiera sido mejor que la reforma judicial tuviera el apoyo de todos. En cuanto a los órganos autónomos, yo creo que vamos a ver claro que eso nos va a costar trabajo. Eso era innecesario, lo que más necesitas es autonomía en esos órganos, más fuerza y más presupuesto. Necesitamos más transparencia, más competencia, más regulación en los mercados.

