¿Quieres trabajadores menos estresados? Di adiós a las juntas

Es un refrán común: los empleados son el activo más valioso de una empresa. Pero específicamente lo es su corteza cerebral, que es la parte que maneja el lenguaje, el pensamiento, la reflexión y la planificación, dice el neurocientífico y psiquiatra Bruce Perry, fundador de la Red Neurosecuencial.

El problema es que los trabajadores son mal administrados por sus jefes, dice Perry: “La corteza cerebral es exquisitamente sensible, por lo que estresar a su gente es realmente dispararse en el pie”.

Hablas de regulación, pero ¿qué es eso?

Si pasas demasiado tiempo sin comer o descansar, pierdes el equilibrio: estás desregulado y eso influye en el funcionamiento fisiológico. Todos hacemos cosas para mantener nuestros sistemas en equilibrio, por lo que el cuerpo dice: “Estoy seguro, estoy cómodo, no tengo frío ni sed; estoy en un entorno donde la gente me cuida y me respeta”.

¿Cómo se está desregulando el lugar de trabajo?

Si tu cerebro ve algo desconocido, la respuesta predeterminada es actuar como si fuera una amenaza y activar una respuesta de estrés, y eso apaga la corteza.

¿Cómo afectan negativamente las organizaciones?

La estructura en la mayoría de las organizaciones es jerárquica y da la sensación de que las cosas se les hacen a ellos, en lugar de que tengan un papel en decidir cómo, cuándo y dónde hacer su trabajo. Estos factores aumentan el nivel de estrés y angustia.

¿Hasta qué punto la gente puede simplemente enfrentar esta situación?

Si las personas están agotadas o preocupadas, su margen de tolerancia baja y se enferman o se angustian emocionalmente, y muchos dejan la fuerza laboral. Estamos viendo esto con la pandemia: las personas se jubilan temprano, abandonan la escuela y dejan los lugares de trabajo que les generan angustia.

¿Es la terapia una solución?

La idea de que en una hora a la semana puedes cambiar el cerebro de manera duradera es una fantasía. La terapia de conversación funciona, puede ser maravillosa, pero la persona debe estar en el estado correcto, no desregulada, ansiosa ni abrumada.

¿Qué estresa a la corteza cerebral de empleados?

Las juntas son la cosa más tonta que jamás haya creado una organización. Predeterminan un cierto tiempo y atraen a un grupo de personas para que no hagan nada, mientras que otras partes de la empresa presiona a esas mismas personas para ser productivas. ¿La empresa necesita tener tantas juntas y todos deberían asistir a ellas? Las organizaciones hacen muchas cosas que son increíblemente contraproducentes.

¿Qué más ayuda a los empleados exhaustos?

Momentos de relación. Necesitas cientos de peque-ños momentos en los que las personas indiquen que perteneces, que importas, que te importan y que te escuchan. Es un conjunto continuo y repetitivo de experiencias que impactan terapéuticamente el sistema nervioso central.