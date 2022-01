50 íconos del 2021

Nuestra mirada anual a aquellos personajes de los negocios, entretenimiento, finanzas, política, ciencia y tecnología cuyos logros merecen ser reconocidos. Algunos homenajeados vienen de compañías como CVS Health Corp., o Roblox Corp., así como del Capitolio o de la Comisión Federal de Comercio. No te pierdas a aquellos que no hay que perder de vista, ya que podrían aparecer en el Bloomberg 50 del próximo año.

● Vanessa Pappas, directora de operaciones de TikTok

TikTok registró más descargas en Estados Unidos (34.6 millones) durante los primeros seis meses del año que sus dos principales competidores juntos: Instagram (17.7 millones) y Snapchat (14.2 millones), según la analista Sensor Tower Inc.

● Alexey Navalny, líder de la oposición rusa

El feroz crítico del Kremlin ha estado encarcelado durante más de 10 meses después de recuperarse en el extranjero de un envenenamiento.

● Bang Si-Hyuk, fundador de Hybe Co.

El productor detrás de la banda BTS diseñó un acuerdo de mil millones de dólares en abril para combinar Ithaca Holdings, la agencia que representa a Justin Bieber y Ariana Grande, con su imperio coreano, llevando el K-pop en el centro del negocio musical estadounidense.

● MacKenzie Scott, filántropa

Este año donó 2.7 mil millones de dólares, para un total de 8 mil 600 millones de dólares, a casi 800 organizaciones desde su divorcio de Jeff Bezos, lo que la convierte en una de las filántropas más generosas de la historia.

● Andy Jassy, CEO y presidente de Amazon.com Inc.

Amazon Web Services, que Jassy dirigió durante casi dos décadas, está por registrar ventas de 61 mil 300 millones de dólares este año, un 35 por ciento más que en 2020, y su recompensa fue ser nombrado CEO.

● Melanie Perkins, Cofundador y CEO de Canva Inc.

Luego de que su empresa de software de diseño alcanzara una valoración de 40 mil millones de dólares en septiembre, el triple del valor de cinco meses antes, la empresaria se convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo.

● James Kuffner, Director digital de Toyota Motor Corp.

En marzo, Toyota emitió 4 mil 700 millones de dólares en bonos de sostenibilidad para financiar las actividades de investigación y desarrollo de Kuffner, hasta la fecha uno de los mayores compromisos de la industria con proyectos ambientales y sociales.

● Jia Ling, Directora y actriz

La comediante china se convirtió en la directora más taquillera del mundo cuando su película, Hi, Mom, recaudó 834 millones de dólares en ventas de boletos, superando el récord que tenía Patty Jenkins por Wonder Woman.

● Darnella Frazier, periodista ciudadana

En junio, un año después de que filmó la muerte de George Floyd a manos de agentes de la policía, Frazier se convirtió en la primera periodista ciudadana moderna en ganar una mención especial de la Junta del Premio Pulitzer.

● Jimmy Lai, fundador, Apple Daily

El magnate de los medios de comunicación ha pasado más de 300 días en la cárcel este año, lo que lo convierte en la víctima de más alto perfil de la implacable campaña de China para someter a Hong Kong.

● John Rolle, Gobernador, Banco Central de las Bahamas

Desde que emitió la primera moneda digital del mundo respaldada por un banco central a fines de 2020, la Mancomunidad de las Bahamas ahora tiene en circulación más de 300 mil “dólares de arena”, y siete proveedores de pagos móviles comenzaron a usar el dinero virtual este año.

● Peter Beck, Fundador y CEO, Rocket Lab

La compañía de Beck, especializada en lanzamientos espaciales de bajo costo, debutó en la bolsa en agosto a través de una empresa de adquisición de propósito especial, recaudando 777 millones de dólares.

● Paige Bueckers, Universidad de Connecticut

La estrella del baloncesto ha firmado dos de los acuerdos de imagen y marca más importantes desde que los atletas universitarios pudieron hacerlo a partir de julio.

● Nick Clarry, socio director de CVC Capital Partner

CVC ha invertido más de 3 mil millones de dólares en las principales ligas deportivas este año, con la intención de beneficiarse de la demanda de contenido vía streaming.

● Hoesung Lee, presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de ONU

En agosto, consiguió que casi 200 países firmaran un acuerdo unánime sobre un informe que concluía que la humanidad provocó que la temperatura global sea de 1 . 1° C, una medida sin precedentes en 125 mil años.

● LassoAllyson, corredora de USA Track & Field

El oro de Félix en el relevo femenino 4x400, en Tokio, fue su undécima medalla olímpica, convirtiéndola en la atleta de pista estadounidense más condecorada en la historia de los Juegos.

● Jason Sudeikis, co-creador y estrella de Ted Lasso

El programa ganó siete premios Emmy en septiembre, incluida la mejor serie de comedia y mejor actor protagonista, después de obtener 20 nominaciones, la mayor cantidad para una comedia en su primera temporada.

● Elise Stefanik, representante de Nueva York

En mayo se convirtió en la presidenta de la conferencia republicana, la republicana número 3 de la Cámara, luego de que la representante Liz Cheney fuera destituida del cargo a principios de año por votar a favor del segundo juicio político del presidente Donald Trump.

● Kate Jenkins, comisionada de discriminación sexual en Australia

El primer ministro Scott Morrison anunció en abril que se aceptarían las 55 recomendaciones que Jenkins presentó en un informe sobre cómo erradicar el sexismo en el gobierno y en la industria.

● Frances Haugen, denunciante y exgerente de producto, Facebook Inc.

Presentó al menos ocho acusaciones ante la Comisión de Bolsa y Valores de EU argumentando que la empresa engañó a los inversores.

● David Baszucki, cofundador y CEO de Roblox Corp.

En marzo, la compañía de juegos en línea debutó en bolsa con una valoración de mercado de 40 mil millones de dólares.

● Cori Bush, representante de Missouri

Durmió en los escalones del Capitolio durante cuatro noches este verano para protestar contra el fin de la moratoria para desalojos otorgada por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades en el contexto de la pandemia.

● Jim Farley, CEO de Ford Motor Co.

Las acciones de Ford alcanzaron un máximo de 20 años en 2021 en medio de la transición que Farley dirige hacia los automóviles eléctricos y autónomos.

● John Elkann, presidente de Exor NV

En enero, Fiat Chrysler Automobiles NV, propiedad de Exor, se fusionó con PSA Group para formar Stellantis NV, y la nueva compañía comenzó a cotizar con un valor de mercado de 52 mil 700 millones de dólares.

● André Soelistyo, CEO, GoTo Group

Una fusión de 18 mil millones de dólares en mayo colocó al empresario indonesio a la cabeza de una empresa que lidera la transformación digital del cuarto país más poblado del mundo.

● Carlos Eduardo Brandt, jefe de administración y operaciones de Pix

El sistema de pago móvil ha duplicado con creces su base de usuarios este año, sumando 113 millones al último día de octubre desde 56 millones a fines de 2020.

● Jitse Groen, CEO de Just Eat Takeaway.com NV

La compañía adquirió Grubhub Inc. por 7mil 300 millones de dólares en junio, ampliando su presencia en el mercado estadounidense de reparto de comida a domicilio.

● Eugene Goodman, oficial de la Policía del Capitolio de EU

Durante 85 segundos, el 6 de enero, enfrentó a los amotinados y los alejó de los legisladores en la Cámara del Senado.

● Cynthia Choi, Russell Jeung y Manjusha Kulkarni, cofundadores de Stop AAPI Hate

En la primera mitad del año, la coalición recopiló más de 4 mil 500 informes de incidentes en todo el país contra personas de ascendencia asiática, datos que ayudaron a conseguir una legislación nacional sobre delitos de odio y millones de dólares para atajar el racismo y la desigualdad racial en California.

● Patrick y John Collison, cofundadores de Stripe

En un entorno de crecientes ventas por internet y bajas tasas de interés en la pandemia, la plataforma de pagos Stripe recaudó 600 millones de dólares en marzo, lo que le otorgó un valor de 95 mil millones de dólares y la convirtió en la startup más valiosa de Silicon Valley de todos los tiempos.

● Nick Molnar y Anthony Eisen, cofundadores y codirectores de Afterpay Ltd.

La startup pionera del “compra ahora y paga después” convino ser comprada por Square (ahora llamada Block) por 29 mil millones de dólares; el acuerdo se anunció en agosto y se concretará el próximo año. Será la compra más grande en la historia corporativa de Australia.

● Albert Bourla, presidente y CEO de Pfizer Inc.

La compañía y su socio alemán, BioNTech, lograron acuerdos por más de 36 mil millones de dólares este año para su vacuna Covid-19, el producto farmacéutico más vendido sobre una base anual.

● Mike Winkelmann, artista

Su obra Everydays: The First 5,000 Days se vendió en subasta, en marzo, por 69.3 millones de dólares, rompiendo el récord para una obra de arte digital.

● MiMi Aung, ex directora de proyectos del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA

Su equipo Ingenuity Mars voló un helicóptero dron sobre la superficie del planeta rojo en abril; es el primer vehículo en volar sobre otro plantea.

● Lina Khan, presidenta de la Comisión Federal de Comercio de EU

Con 32 años, es la persona más joven en dirigir la agencia; el presidente Joe Biden la designó en junio.

● El Meme Stock

A principios de año, los operadores agregaron más de 150 mil millones de dólares a la capitalización de mercado de GameStop, AMC y otras 48 empresas, acciones que Robinhood puso en una lista de negociación restringida por su volatilidad.

● Hwang Dong-hyuk, director y guionista

Más de 140 millones de personas han visto El Juego del Calamar, la serie más popular en la historia de Netflix Inc.

● Toni Petersson, CEO de Oatly Group AB

Tras su oferta pública inicial de 12 mil millones de dólares en mayo, Oatly anunció importantes expansiones para satisfacer la creciente demanda mundial de leches, yogures y helados a base de avena.

● Michael Sapir, CEO de ProShare Advisors LLC

ProShares presentó el primer fondo cotizado de bitcón en octubre, y los inversores le inyectaron mil millones de dólares en dos días, el menor tiempo en que un fondo cotizado alcanzó esa marca.

● John Nkengasong, director de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África

El virólogo ha jugado un papel clave en la adquisición de 400 millones de vacunas Covid-19 para el continente.

● Olivia Rodrigo, estrella del pop

Su primer sencillo, Drivers License, estableció un récord en Spotify el 11 de enero, con más de 15 millones de reproducciones en un solo día, luego superó ese número al día siguiente para posicionarse como la canción que superará en menos tiempo la marca de los 100 millones.

● Falguni Nayar, Fundadora y CEO de Nykaa

Su tienda de belleza en línea, que tuvo una oferta pública inicial de 711 millones de dólares en octubre, está transformando la industria india de los cosméticos.

● Anne Brorhilker, Fiscal en Colonia, Alemania

Ha dirigido una investigación de fraude fiscal desde 2013 y ganó un caso judicial que dictaminó que la estrategia que está llevando es criminal, obtuvo una tercera condena en la indagación y extraditó a un sospechoso del Reino Unido.

● Xu Yangtian, CEO de Shein

La compañía de moda rápida Shein puso fin en mayo a la racha de 152 días de Amazon.com como la aplicación de compras más descargada en EU, demostrando el potencial disruptivo de las marcas de consumo chinas.

● Charlie Penner, exjefe de participación activa, Engine N° 1

En mayo, el pequeño fondo de inversión para el que trabajaba Penner puso tres directores independientes en el consejo directivo de Exxon Mobil Corp., una de las mayores sorpresas en una reunión anual de accionistas.

● Karen Lynch, Presidenta y CEO de CVS Health Corp.

En Febrero, Lynch se convirtió en la ejecutiva mujer de más rango en EU cuando asumió el mando de CVS, la quinta mayor empresa cotizada en términos de ventas.

● Britney Spears, estrella del pop

En noviembre, cinco meses después de una audiencia en la que Spears dijo que se sentía prisionera bajo la tutela de su padre durante casi 14 años, un juez la disolvió.

● David Zaslav, CEO de Discovery Inc.

Zaslav ayudó a orquestar el mayor acuerdo en la industria de entretenimiento de este año, una fusión entre Discovery y WarnerMedia que valora a la nueva compañía en 130 mil millones de dólares.

● 13 banqueros anónimos de inversión junior

Los analistas de primer año exhibieron la cultura laboral de la empresa en una presentación de diapositivas que se volvió viral en marzo, lo que llevó a Goldman y otras instituciones financieras a aumentar el salario a un mínimo de 100 mil dólares y reducir la carga de trabajo.

● Matt Stone y Trey Parker, cocreadores de South Park13

En agosto, Stone y Parker firmaron un acuerdo con ViacomCBS Inc. que les pagará 900 millones de dólares por seis temporadas más del programa y 14 películas para la plataforma de streaming Paramount +.

Ellos siguen influyendo

No somos partidarios de incluir a personas en Bloomberg 50 más de una vez, pero reconocemos a estos personajes de ediciones pasadas que hicieron notables contribuciones en 2021.

● RappaportBaiju Bhatt y Vladimir Tenev, cofundadores de Robinhood Markets Inc. (2020)

La plataforma de trading de Robinhood fue la base de operaciones para inversores minoristas que hablaban de “manos de diamante” e ir “a la luna” mientras empujaban al alza el precio de GameStop Corp., AMC Entertainment Holdings Inc. y otras acciones memes. La aplicación tenía 22.4 millones de cuentas a finales de septiembre, frente a los 11.4 millones del mismo período del año pasado, y la empresa salió a bolsa en julio con una valoración de 29 mil millones de dólares.

● Simone Biles, gimnasta estadounidense (2019)

Después de ganar dos medallas, dejó Tokio como la gimnasta olímpica estadounidense más condecorada de la historia. Pero se robó las primeras planas con su sincera reflexión sobre los problemas de salud mental que la llevaron a abandonar cuatro eventos. En septiembre, cinco semanas después de que terminaran los Juegos Olímpicos, Biles testificó ante el Congreso sobre el abuso que ella y sus compañeras de equipo sufrieron por parte de Larry Nassar, el ex médico del equipo de gimnasia estadounidense que está en prisión por agresión sexual.

● Vitalik Buterin, cofundador de Ethereum (2017)

Ethereum se ha convertido en la cadena de bloques preferida para las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi), cuyo objetivo es facilitar el acceso a productos y servicios financieros. Ahora hay alrededor de 106 mil millones de dólares depositados en estas aplicaciones, en comparación con más de 20 mil millones hace un año, según el rastreador DeFi Pulse. Eso ayudó a Ether, la criptomoneda utilizada en la plataforma, a sextuplicar con creces su valor este año, de 734 dólares a un máximo histórico de casi 5 mil dólares.

● Sarah Friar, CEO de Nextdoor.com Inc. (2018)

La red social comunitaria se estrenó en bolsa mediante una SPAC o empresa de adquisición de propósito especial a principios de noviembre en un acuerdo que la valoró en 4 mil 300 millones de dólares. Más de 280 mil comunidades en 11 países utilizan Nextdoor para conectarse con vecinos y vender bienes y servicios; ahora Friar está concentrada en la expansión internacional, atraer a grandes anunciantes y acabar con el racismo en la plataforma.

● Letitia James, procuradora general de Nueva York (2020)

En agosto, lanzó una bomba de 168 páginas que concluía que el gobernador Andrew Cuomo, quien respaldó su campaña en 2018, había creado un ambiente laboral tóxico que incluía acoso sexual de al menos 11 mujeres. Cuomo anunció su renuncia una semana después, tras negar las acusaciones. A fines de octubre, James anunció que competirá con la sucesora de Cuomo, Kathy Hochul, por la nominación demócrata para la gubernatura del estado el próximo año.

● Abigail Johnson, presidenta y CEO de Fidelity Investments (2018)

Aunque las aplicaciones de trading como Robinhood acapararon la atención este año, en el segundo trimestre los inversores individuales abrieron cerca de 1.7 millones de cuentas en Fidelity, un aumento del 39 por ciento con respecto al mismo período del año pasado, y casi 700 mil de ellas de clientes de 35 años o menos. El auge de la actividad bursátil minorista que impulsó a Robinhood ha llevado a Fidelity a emprender una ola de contrataciones: para junio, la compañía había contratado a unas 7 mil personas en lo que iba del año, la misma cantidad que contrató en todo 2020.

● Strive Masiyiwa, fundador y CEO de Econet Group (2020)

El multimillonario zimbabuense y enviado especial para la pandemia de la Unión Africana fue clave (junto con John Nkengasong, que figura en la lista Bloomberg 50 de 2021) en la obtención de 400 millones de vacunas Johnson & Johnson para el continente a través del Grupo de Trabajo para la Adquisición de Vacunas de África. Las inmunizaciones comenzaron a llegar en agosto. También ayudó a negociar un acuerdo con Moderna Inc. por 110 millones de vacunas, la primera entrega se espera en diciembre.

● Maria Ressa, CEO de Rappler Inc. (2020)

Años de periodismo de investigación sobre la guerra contra las drogas de Rodrigo Duterte la enfrentaron con el presidente filipino. En octubre, su trabajo fue reconocido por el comité del Nobel: Ressa fue distinguida con el Premio de la Paz por defender la libertad de expresión.

● Taylor Swift, cantautora (2018)

El magnate de la música Scooter Braun vendió las grabaciones originales de sus primeros seis álbumes a una firma de capital privado por 300 millones de dólares a fines del año pasado, lo que desató una disputa con Swift sobre los derechos de los artistas. En un intento por recuperar el control de sus obras, lanzó en abril Fearless (Taylor’s Version), la primera de una serie de regrabaciones de sus canciones. El álbum encabezó las listas 13 años después del original, garantizándole a Swift la propiedad de esas composiciones que arrasan en los servicios de streaming.

● Reese Witherspoon, fundadora de Hello Sunshine (2018)

Witherspoon vendió una participación mayoritaria de su compañía productora a un holding no identificado propiedad del gigante de capital privado Blackstone Inc. El acuerdo valoró Hello Sunshine (artífice de los exitosos dramas televisivos The Morning Show y Big Little Lies) en alrededor de 900 millones de dólares y le dio a Blackstone presencia en la industria de la creación de contenido. Witherspoon se unirá a la junta directiva del nuevo propietario.

● Whitney Wolfe Herd, fundadora y CEO de Bumble Inc. (2018)

Wolfe Herd se unió al pequeño y selecto club de mujeres multimillonarias hechas a sí mismas después de que Bumble, la aplicación de citas donde las mujeres toman la iniciativa, debutara en el mercado en febrero con una oferta pública inicial de 2 mil millones de dólares. Su compañía abrió un café en la ciudad de Nueva York en julio y tiene planes de expandir otros servicios no vinculados a las citas.

