Nissan Kait 2027 a prueba: el SUV accesible que reemplaza al Kicks.

El Nissan Kait 2027 llega a México desde 429,990 pesos para ocupar el espacio que el Kicks dejó libre al crecer en dimensiones y precio.

El Nissan Kait 2027 ya se vende en México desde 429,990 pesos y llega a ocupar el lugar que el Kicks dejó libre al crecer en dimensiones y precio. Lo manejamos en su versión tope, la Platinum CVT, con un motor de 122 hp y una propuesta honesta.

El Nissan Kicks que México conoció durante años fue, en su momento, uno de los SUV subcompactos mejor recibidos del mercado: accesible, confiable, familiar y suficientemente equipado para competir con dignidad en el segmento más saturado. Al crecer en dimensiones, tecnología y precio, dejó vacío el espacio que había ocupado casi una década, primero con el Kicks Play y ahora con el Kait.

¿Cuánto cuesta el Nissan Kait 2027 en México?

No es un secreto que el punto de partida del Kait es la plataforma del Kicks anterior. Nissan lo produce en Resende, Brasil, con rediseño completo de carrocería, actualización de equipamiento, nuevas tecnologías de conectividad y precios que arrancan en 429,990 pesos y llegan a 465,990 pesos en la Platinum CVT.

La estrategia es transparente: aprovechar una base probada, confiable y bien conocida por el mercado para ofrecer un producto a un precio que el Kicks actual ya no puede alcanzar. En un segmento donde técnicamente todas las marcas globales tienen al menos un competidor, ese argumento no es menor.

Diseño exterior: el cambio más logrado

El diseño exterior es el cambio más evidente y el más logrado. La parrilla V-Motion renovada se integra con grupos ópticos completamente LED que llevan una firma de tres líneas horizontales, las mismas que funcionan como direccionales. Una franja negra recorre el cofre de extremo a extremo y refuerza el carácter del frente.

Nissan Kait 2027 — Vista frontal dinámica blanco SUV subcompacto parrilla V-Motion grupos ópticos LED firma tres líneas horizontales La parrilla V-Motion renovada y los grupos ópticos LED con firma de tres líneas horizontales hacen del frente del Kait el cambio más logrado respecto al Kicks anterior-Foto: Nissan

En la Platinum CVT, los rines de aluminio de 17 pulgadas en bitono con neumáticos Pirelli acompañan bien una propuesta exterior que no finge ser lo que no es. La parte trasera integra las calaveras LED desde el lateral hasta el centro, y las barras sobre el techo tienen soporte estructural real para carga. Es propositivo sin ser exagerado, juvenil sin perder seriedad.

Nissan Kait 2027 — Vista trasera blanco calaveras LED integradas barras techo estructurales diseño exterior SUV subcompacto La parte trasera integra calaveras LED desde el lateral hasta el centro, y las barras sobre el techo tienen soporte estructural real para carga- Foto: Nissan (MARCO ANTONIO TEIXEIRA)

Interior y equipamiento

El interior es donde el Kait muestra con más claridad su naturaleza. Los materiales son plásticos duros en la mayor parte de las superficies, con algunos rebajes de moldeo que delatan el enfoque en el costo de manufactura. No es un defecto: es una decisión coherente con el precio de venta. Lo relevante es que Nissan no recortó donde importa.

Nissan Kait 2027 — Pantalla central táctil conectividad Apple CarPlay Android Auto inalámbricos interior SUV subcompacto El nivel de conectividad del Kait supera lo que el segmento ofrecía hace tres años: pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos de serie- Foto: Nissan

La versión Platinum lleva pantalla TFT de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos, pantalla táctil central de 9 pulgadas con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inalámbrico, espejo retrovisor electrocrómico y aire acondicionado automático. El nivel de conectividad supera con creces lo que este segmento ofrecía hace apenas tres años.

Los asientos Zero Gravity, que Nissan promueve como desarrollados con referencia a tecnología aeroespacial para distribuir mejor la carga del cuerpo, se perciben cómodos en trayectos largos. La posición de manejo es buena, con ajuste de altura en el asiento y de profundidad y altura en la columna de dirección, algo que muchos competidores en este precio no ofrecen. La visibilidad es excelente en todas direcciones.

¿Cómo se maneja el Nissan Kait?

Bajo el cofre hay un motor de cuatro cilindros atmosférico de 1.6 litros y 122 hp conectado a la transmisión CVT X-Tronic de Nissan, con tracción delantera. El motor no tiene turbo, y eso en ciudades con altitud significativa como la Ciudad de México, Toluca o Puebla tiene consecuencias directas en la disponibilidad de potencia.

En Avándaro, el comportamiento fue fluido y suficiente para el uso para el que está concebido el Kait: ciudad, tráfico, carretera secundaria con pendientes moderadas. La transmisión CVT hace bien su trabajo cuando el objetivo es eficiencia y ahorro de combustible, que es exactamente la promesa de este automóvil. No pretende ser deportiva y no lo aparenta.

Nissan Kait 2027 — Vista tres cuartos delantera en movimiento blanco SUV subcompacto dirección precisa suspensión equilibrada plantado y predecible Con dirección ligera y suspensión bien calibrada, el Kait se mantiene plantado y predecible incluso en curvas de montaña-Foto: Nissan

La dirección es ligera y precisa, intuitiva desde el primer kilómetro. La suspensión trabaja con un esquema sencillo que prioriza el balance entre comodidad y estabilidad. No es una solución sofisticada, pero es efectiva: en las curvas de montaña del Estado de México, el Kait se mantiene plantado y predecible. Los frenos responden de forma adecuada para las exigencias del vehículo.

Seguridad

El paquete de seguridad de la Platinum CVT incluye el Monitor Inteligente de Visión Periférica con detector de objetos en movimiento (I-AVM + MOD), alerta de punto ciego (BSM) y alerta de abandono de carril (LDW), además de las seis bolsas de aire presentes en toda la gama. Para un SUV en este rango de precio, es un nivel de seguridad activa difícil de igualar entre los competidores directos.

Nissan Kait 2027 — Detalle logo trasero con cámara integrada sistema I-AVM seguridad activa SUV subcompacto El logo trasero del Kait integra la cámara del sistema I-AVM, parte de un paquete de seguridad activa difícil de igualar en este rango de precio-Foto: Nissan (Pedro Danthas)

El Kait es un automóvil honesto en el sentido más preciso del término. Ofrece lo que promete y entrega lo que cobra: accesibilidad, confiabilidad, conectividad actualizada y diseño contemporáneo, con el respaldo de la red de servicio más grande de México. La única omisión sería un motor turbocargado, que lo haría más competitivo dinámicamente sobre todo en las ciudades mexicanas por encima de los 1,500 metros sobre el nivel del mar. Por lo demás, el Kait está bien planteado y llega con el precio correcto a dar batalla, incluso a los chinos de su segmento.

Ficha técnica Nissan Kait 2027