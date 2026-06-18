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VW Jetta, Taos y Tiguan Goal: precios y unidades de la edición Mundial.

Volkswagen México lanza tres ediciones especiales rumbo al Mundial 2026: Jetta, Taos y Tiguan Goal, hechas en México y con producción limitada. Estos son sus precios y el número de unidades.

Volkswagen Jetta Goal edición especial color plata en presentación oficial sobre pasto artificial con logo GOAL al fondo y jersey verde de la edición, sedán compacto fabricado en México para el Mundial 2026
Volkswagen Jetta Goal 2026 — Edición especial Mundial México presentación El Jetta Goal, a 469,900 pesos en tiraje de 2,300 unidades: la edición especial más accesible de la trilogía mundialista de Volkswagen México
Por Redacción Sandowalsky

Rumbo al Mundial 2026, Volkswagen México estrena tres ediciones especiales Goal sobre algunos de sus modelos más vendidos: el sedán Jetta y los SUV Taos y Tiguan. Las tres son de producción limitada y, en línea con la operación de la marca en el país, se fabrican en México.

Detalle del badge GOAL en el cuarto trasero de la carrocería plata de un Volkswagen edición especial Mundial 2026, con alerón negro brillante y faro trasero rojo visibles
Volkswagen Goal 2026 — Badge GOAL costado trasero alerón edición especial limitada El badge GOAL aparece tanto en el costado delantero como trasero de la carrocería, junto al alerón en negro brillante.

El planteamiento es claro: aprovechar el ambiente mundialista para ofrecer versiones con equipamiento y detalles distintivos sobre una base ya conocida, en cantidades acotadas. Estos son los precios y el tiraje de cada una:

Con esta jugada, Volkswagen refuerza su presencia en los segmentos de mayor volumen —el sedán compacto y los SUV— justo en el periodo previo al torneo que, además, México será sede.

Detalle del badge GOAL bordado en blanco sobre fondo negro en el respaldo de un asiento gris con costuras blancas del Volkswagen edición especial Mundial 2026
Volkswagen Goal 2026 — Detalle badge GOAL asiento interior edición especial Mundial Los guiños futboleros llegan hasta el interior: el badge GOAL aparece bordado en los asientos de la edición especial. Foto: Volkswagen México
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