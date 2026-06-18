VW Jetta, Taos y Tiguan Goal: precios y unidades de la edición Mundial.

El Jetta Goal, a 469,900 pesos en tiraje de 2,300 unidades: la edición especial más accesible de la trilogía mundialista de Volkswagen México

Rumbo al Mundial 2026, Volkswagen México estrena tres ediciones especiales Goal sobre algunos de sus modelos más vendidos: el sedán Jetta y los SUV Taos y Tiguan. Las tres son de producción limitada y, en línea con la operación de la marca en el país, se fabrican en México.

Volkswagen Goal 2026 — Badge GOAL costado trasero alerón edición especial limitada El badge GOAL aparece tanto en el costado delantero como trasero de la carrocería, junto al alerón en negro brillante.

El planteamiento es claro: aprovechar el ambiente mundialista para ofrecer versiones con equipamiento y detalles distintivos sobre una base ya conocida, en cantidades acotadas. Estos son los precios y el tiraje de cada una:

Con esta jugada, Volkswagen refuerza su presencia en los segmentos de mayor volumen —el sedán compacto y los SUV— justo en el periodo previo al torneo que, además, México será sede.