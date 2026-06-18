VW Jetta, Taos y Tiguan Goal: precios y unidades de la edición Mundial.

Rumbo al Mundial 2026, Volkswagen México estrena tres ediciones especiales Goal sobre algunos de sus modelos más vendidos: el sedán Jetta y los SUV Taos y Tiguan. Las tres son de producción limitada y, en línea con la operación de la marca en el país, se fabrican en México.
El planteamiento es claro: aprovechar el ambiente mundialista para ofrecer versiones con equipamiento y detalles distintivos sobre una base ya conocida, en cantidades acotadas. Estos son los precios y el tiraje de cada una:
Con esta jugada, Volkswagen refuerza su presencia en los segmentos de mayor volumen —el sedán compacto y los SUV— justo en el periodo previo al torneo que, además, México será sede.