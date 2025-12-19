La propuesta que eleva el estándar del segmento familiar premium.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 marca un momento importante para la marca en México: por primera vez, su SUV más grande incorpora un sistema híbrido (HEV) orientado a mejorar la eficiencia sin sacrificar potencia ni presencia. Esta nueva generación llega completamente renovada, con un diseño más imponente, mayor tecnología y un enfoque superior en confort.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 (DREW PHILLIPS)

Se posiciona como la opción de mayor tamaño y sofisticación dentro de la gama Hyundai, diferenciándose claramente de Santa Fe, con la que comparte segmento pero no planteamiento mecánico ni de experiencia a bordo.

Su propuesta combina excelentes acabados, tecnologías avanzadas de seguridad Hyundai SmartSense y un sistema híbrido que entrega 329 hp y emisiones reducidas, colocando a Palisade como una pieza clave en la estrategia de movilidad eficiente de la marca.

El nuevo Palisade presenta un diseño más vertical, limpio y cuadrado, que moderniza su presencia y transmite mayor madurez estética. Las líneas horizontales y la parrilla con firma lumínica distintiva generan un frontal robusto pero elegante, acompañado por faros LED de proyección dual y un rediseño de los grupos ópticos traseros que refuerza la identidad premium del modelo.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 (DREW PHILLIPS)

Es evidente la atención al ensamble y la reducción de espacios entre piezas, un detalle que eleva la percepción de calidad. El juego de rines disponible en México será de 20 pulgadas, mientras que la unidad evaluada equipaba rines de 21”. Entre los detalles más atractivos destacan la línea cromada que recorre el borde superior de las ventanas, la integración del riel de techo funcional y una paleta de colores donde resalta un verde botella profundo que, bajo ciertas luces, parece casi negro.

Hyundai Palisade Híbrido 2026

Con 5,060 mm de largo y 1,980 mm de ancho, Palisade se ubica firmemente en el territorio de los SUV medianos/grandes, con proporciones amplias que benefician tanto la estética como el espacio interior. El doble quemacocos, los espejos electrocrómicos con direccionales integradas y los cristales de privacidad completan un exterior que busca equilibrar lujo y funcionalidad.

Por dentro de Palisade híbrido 2026, el salto hacia un ambiente más premium es evidente. Los materiales presentan buenos ajustes, texturas cuidadas y una iluminación ambiental personalizable que recorre puertas y tablero. Aunque se trata de una unidad Caligrafy, no disponible en México, la versión nacional conservará gran parte del diseño y sensaciones generales.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 (DREW PHILLIPS)

El tablero integra de forma fluida el cuadro digital y la pantalla central, ambas alineadas en un mismo módulo ligeramente curvado hacia el conductor. Además, mantiene una gran cantidad de botones físicos, una ventaja práctica que se volverá obligatoria en varios países hacia 2026 y 2027 y que facilita la operación diaria.

Entre el equipamiento destacan los asientos delanteros eléctricos con memoria, calefacción, ventilación y soporte lumbar; la segunda fila tipo capitán con excelente espacio y controles propios; y la tercera fila calefactable con ajuste eléctrico. El aire acondicionado automático de tres zonas, las cortinas traseras, el volante calefactable y el sistema E-Shift por botón, refuerzan la propuesta orientada al bienestar. La practicidad también se nota en los numerosos puertos USB, salidas de aire para todas las filas, tomas de 12V y espacio de carga ampliable al abatir la tercera fila.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 (DREW PHILLIPS)

Bajo el cofre, Palisade híbrido 2026 utiliza un motor 2.5 litros turbo, combinado con un sistema eléctrico de última generación para generar 329 hp en total. El desempeño coincide con lo que la ficha técnica promete: una respuesta rápida, progresiva y muy adecuada para un vehículo de estas dimensiones.

La principal diferencia respecto a Santa Fe está en la tracción integral, que en Palisade es clave para su comportamiento. La aceleración tiene un balance muy bien logrado entre la asistencia eléctrica y la entrega del turbo, reduciendo el típico retraso a bajas revoluciones. No se trata de un vehículo deportivo, pero sí de un SUV capaz de mover a siete pasajeros con soltura y seguridad.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 (DREW PHILLIPS)

La dirección eléctrica ofrece precisión y una calibración natural, ajustando su dureza según el modo de manejo. La suspensión, por su parte, filtra bien las irregularidades sin volverse demasiado blanda, aunque el aislamiento acústico podría mejorar ligeramente frente al ruido del motor en ciertos escenarios. Los modos de manejo integran Normal, Sport y Eco, mientras que el sistema de tracción añade configuraciones para Nieve, Lodo y Arena, expandiendo su capacidad como un todocamino competente.

Hyundai Palisade Híbrido 2026 (DREW PHILLIPS)

En carreteras y autopistas coreanas, Palisade mostró estabilidad, buen control de masa y un desempeño consistente al cambiar entre modos. Su altura al suelo y la tracción integral la vuelven especialmente adecuada para caminos irregulares o vías mexicanas con variaciones constantes de pavimento.

Hyundai Palisade híbrido 2026 llega a México como el SUV insignia que combina diseño sofisticado, espacio para siete pasajeros, un interior bien resuelto y un tren motriz híbrido potente y eficiente. Su rediseño más maduro, la incorporación de sistemas avanzados de seguridad y la diferenciación clara respecto a Santa Fe la posicionan como una opción sólida en el competido segmento de los SUV medianos/grandes. Con un solo nivel de equipamiento orientado al lujo accesible, Palisade 2026 se ofrecerá en versión Limited Tech, con un precio de 1,281,000 MXN y disponibilidad en los 75 distribuidores de la marca. Se presenta como una propuesta equilibrada para familias que buscan confort, tecnología y un manejo refinado sin renunciar a una imagen robusta y funcional.

Hyundai Palisade Híbrido 2026

