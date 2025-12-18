Esta estrategia global busca redefinir seguridad, eficiencia y experiencia.

En un contexto en el que la industria automotriz se debe redefinir tras el contundente arribo global de las marcas chinas de nueva generación, Chirey celebró 28 años de evolución y una presencia en más de 120 países. La idea de este foro de más de 3,000 asistentes, no sólo era presentarnos lo último y el futuro de las marcas del grupo, sino también comenzar con un proceso de definición y creación de lo que será Grupo Chery en los próximos años de la mano de clientes, socios y prensa especializada.

La marca planteó una visión global guiada por su filosofía “In somewhere, For somewhere, Be somewhere”, reflejando una apuesta por la innovación con identidad local. La Chirey International Eco-Exhibition, se planteó como una muestra inmersiva que presentó el universo WCWL (With Chirey, With Love) y su idea de co-creación entre marca y usuarios del Chirey Global User Ecosystem Summit.

Además de exponer su historia, la exhibición mostró cómo la empresa se ha consolidado como el mayor exportador de vehículos de pasajeros de China durante 22 años consecutivos. Con más de 17.7 millones de usuarios en todo el mundo, su crecimiento va más allá de las cifras: representa una relación directa entre ingeniería, cultura y comunidad. Esta conexión se manifestó en la sección “User Co-Creation Living Room”, donde los asistentes compartieron ideas con ingenieros y diseñadores, demostrando que la movilidad del futuro nace de la empatía y la colaboración.

Durante cinco días, cerca de 3,000 asistentes de más de 100 países compartieron experiencias en un espacio dedicado a la innovación tecnológica, la sostenibilidad y la colaboración global.

En el Pabellón del Ecosistema Internacional Chirey, la marca reafirmó su vocación de crecer junto a sus usuarios, de brazos abiertos y con oídos dispuestos a escuchar la crítica constructiva. Las experiencias inmersivas permitieron conocer avances en la plataforma Chirey Super Hybrid (CSH), la manufactura inteligente y el asistente de inteligencia artificial AiMOGA Robot. Además, las submarcas EXEED, OMODA y JAECOO presentaron nuevos modelos que integran eficiencia, diseño y tecnología orientada al bienestar.

El ambiente de la cumbre combinó innovación y comunidad. Espacios como la LEPAS Lifestyle Boutique o el Festival de Usuarios mostraron cómo la marca busca crear entornos de convivencia donde la tecnología se percibe cercana. En cada demostración se reafirmó la idea de que los usuarios no son clientes, sino aliados en la construcción de un futuro compartido.

EL TIGGO 9 Y LA BÚSQUEDA DE LA SEGURIDAD ABSOLUTA

Uno de los eventos más destacados fue una demostración sin precedentes: el “Tai Chi Crash Challenge”, una doble colisión de 15 grados que será realizada por el Tiggo 9 en su centro de pruebas global. La marca la define como una de las evaluaciones más complejas de la industria, donde la energía del impacto se dirige a las zonas más vulnerables de la estructura.

El ensayo simboliza la filosofía de la marca: una seguridad basada no solo en resistencia, sino en armonía y gestión de la energía. El vehículo, compuesto por 85 % de acero de alta resistencia, distribuye la fuerza del golpe mediante rutas de carga precisas inspiradas en los principios del Tai Chi. Chirey ha llevado esta visión a una serie de ensayos internacionales que incluyen impactos, vuelcos y pruebas de batería en países como Indonesia, México y Sudáfrica. Cada prueba busca comprobar que su tecnología de seguridad no solo cumple estándares, sino que redefine sus límites.

La compañía resume este enfoque bajo el principio Safety for Family: la seguridad como compromiso y valor humano. En palabras de sus creadores, “la verdadera seguridad no es solo resistir, sino proteger incluso en los escenarios más extremos”.

OMODA 4 ULTRA: DISEÑO Y ALTO DESEMPEÑO

Durante el OMODA Dream Day, la marca juvenil del grupo presentó el nuevo OMODA 4 Ultra, un SUV compacto que inaugura una nueva etapa para la división OMODA. Inspirado en el lenguaje “Cyber Mecha”, el modelo combina líneas atrevidas y bien definidas, materiales de calidad y elementos aerodinámicos que optimizan su imagen de alto desempeño.

El evento fue concebido como una “Base de Exploración del Futuro”, con una disposición en forma de “X” que simboliza la evolución conceptual de la marca. OMODA 4 Ultra integrará ADAS de nivel L2+ con asistencia avanzada a la conducción, cabina digital con pantalla vertical y conectividad total. La marca define este vehículo como “una declaración de identidad”, reflejando la búsqueda de una movilidad más expresiva y tecnológica.

El modelo encabezó también la Eco-exhibición OMODA | JAECOO, reforzando la idea de “auto + vida”: una movilidad emocional que se integra en la rutina diaria. Su lanzamiento simbolizó la convergencia de diseño, inteligencia y experiencia, pilares del nuevo posicionamiento global del grupo.

UNA ECO-EXHIBICIÓN PARA EL FUTURO DE LA MOVILIDAD

Bajo el concepto “Next Cool”, OMODA y JAECOO inauguraron una Eco-exhibición global que fusionó tecnología, diseño y estilo de vida. El evento ofreció una experiencia multisensorial donde la movilidad inteligente se conectó con la vida cotidiana, consolidándose como una de las principales atracciones de la cumbre.

El espacio de OMODA recreó una atmósfera de inspiración cyberpunk con luces en tonos azul y púrpura, estructuras geométricas y un ambiente pensado en el público joven. Los modelos OMODA C5 SHS y C7 compartieron protagonismo con dispositivos del ecosistema inteligente: relojes, bocinas, estaciones de carga y fragancias digitales. En paralelo, la zona de JAECOO trasladó a los visitantes a un entorno natural, con madera, césped y mobiliario de camping, donde se exhibieron los modelos 5 BEV, 7 SHS y 8 SHS.

La jornada concluyó con el “Festival de Música en el Césped”, una experiencia que combinó comunidad y entretenimiento, reforzando la visión de OMODA | JAECOO como marcas que vinculan tecnología y emoción.

UN NUEVO PARADIGMA PET-FRIENDLY

En el marco de la Eco-exhibición, JAECOO presentó el JAECOO 5 BEV, un modelo totalmente eléctrico que introduce el paradigma “Car + Life” con enfoque pet-friendly. Su cabina ofrece baja altura de acceso, asientos abatibles y materiales certificados por TÜV Rheinland, diseñados para confort y seguridad. El sistema de gestión de aire integra filtros de alta eficiencia que eliminan alérgenos y mantienen una temperatura estable para pasajeros y mascotas.

El modelo se acompaña de un ecosistema de accesorios sustentables —tiendas plegables, rejillas divisorias, tapetes antideslizantes y platos portátiles— que amplían las posibilidades de viaje. Los visitantes pudieron comprobar durante las demostraciones cómo cada elemento se integra al vehículo de forma práctica. Con esta propuesta, JAECOO reinterpreta la movilidad como una experiencia compartida, donde la tecnología se adapta a los estilos de vida contemporáneos de los usuarios y sus mascotas, con muy bajo impacto ambiental y un dinamismo eléctrico.

UN ECOSISTEMA QUE TRASCIENDE EL AUTOMÓVIL

Adicionalmente, pruebas de nuevas versiones, como la actualización de la moda C5, el OMODA 7, Tiggo 9, nuevas versiones Tiggo 8 con carrocería pickup de caja corta o su hermana pick-up mediana de 1 tonelada Himla para trabajo, e incluso el lanzamiento y muy probablemente confirmación de la llegada de una nueva marca del grupo enfocada a todo terrenos de dimensiones contenidas de nombre y iCAUR, nos anticipan mucho de lo que vendrá de este grupo a nuestro mercado en los próximos meses.

A través de cada presentación, Grupo Chery consolidó una narrativa que trasciende la idea del automóvil como producto aislado. Su apuesta por la inteligencia artificial, la seguridad, la robótica, el compromiso al cuidado ambiental, la sostenibilidad y la experiencia del usuario conforma una visión integral de movilidad, donde tecnología y humanidad convergen.

Desde el Tai Chi Crash Challenge hasta la filosofía “auto + vida”, el grupo refuerza una idea central: el futuro de la movilidad no depende solo de la potencia ni de la eficiencia, sino de la capacidad de crear vínculos significativos entre las personas, la tecnología y su entorno. Con esta cumbre, Chirey, OMODA y JAECOO… más las marcas que se sumen en nuestro país en los próximos años, reafirman que la innovación más relevante es aquella que se comparte.