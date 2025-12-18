El salón que mezcló tradición, tecnología y nuevas formas de transporte.

Durante el Japan Mobility Show 2025, Nissan presentó una selección de modelos que reflejan su enfoque renovado hacia la electrificación, la innovación y la conexión emocional con los conductores. El anuncio forma parte de su estrategia Re:Nissan, orientada a fortalecer sus mercados mediante productos más inteligentes.

Novedades Nissan - Autoshow de Tokio

El nuevo Nissan Elgrand fue una de las principales novedades, pues inauguró el concepto de “miniván premium” en 1997, llegando a su cuarta generación con un diseño refinado y un tren motor e-POWER de tercera generación combinado con tracción e-4ORCE.

Además de presumirnos la nueva generación del Nissan Leaf, que ahora evoluciona como un crossover compacto eléctrico, también pudimos ver el nuevo N7, un sedán compacto más o menos del tamaño de un Altima, pero co-desarrollado y fabricado en China junto con sus socios de Dongfeng. Éste se convierte en uno de los vehículos más prometedores, y de más rápido desarrollo para Nissan. Posiblemente uno de los modelos más relevantes que veremos de la marca en los próximos meses y años.

Junto al Elgrand, Nissan confirmó la llegada del nuevo Patrol a Japón en 2026. Este SUV robusto y emblemático regresa al país tras más de una década de ausencia, como símbolo de fuerza, tecnología avanzada y capacidad todoterreno.

Por su parte, Ariya eléctrico estrena facelift este mismo año fiscal, con mejoras en confort, suspensión y un sistema de infoentretenimiento impulsado por Google, además de función Vehicle-to-Load (V2L).

Para cerrar, se anunció el nombre del futuro nuevo integrante de su línea de SUV exclusivamente para el mercado latinoamericano. Será producido en Resende, Brasil: Nissan KAIT. Este modelo, basado en la plataforma de la generación anterior de Kicks, forma parte de la estrategia de renovación y fortalecimiento de la línea de productos de la marca a nivel global.

El Nissan KAIT es el segundo SUV anunciado dentro del marco de la inversión de 540 millones de dólares que la marca está realizando en Brasil. Se prevé que el nuevo modelo sea exportado a más de 20 países. El primer SUV que surgió de este plan de inversión fue el nuevo Nissan Kicks, lanzado en el mercado de Brasil en julio de este año.

A pesar de que aún no tenemos especificaciones ni precios, ya pudimos ver las primeras imágenes del modelo y se siente como una especie de Facelift profundo o Extreme Make Over de la generación anterior de Kicks, adaptándolo a las nuevas necesidades de imagen de la marca con más y mejor equipamiento y llenando el espacio en un segmento menor que el nuevo Kicks, pero no tan pequeño como Magnite.

Con estas presentaciones, Nissan reafirma su propósito de ofrecer vehículos que combinen herencia, innovación y emoción, fortaleciendo su liderazgo en movilidad eléctrica y sostenible.