La experiencia en pista que transforma a cualquiera en mejor conductor.

Un circuito muy técnico y con todas las medidas de seguridad, autos que van de los 367 a los 630 caballos de fuerza y toda la experiencia y respaldo de la marca alemana, nos ponen al volante para saber de qué somos capaces y cómo ser mejores conductores. De eso se trata el Audi Sport Expierence, un evento pensado para que los clientes de la marca de los cuatro aros puedan experimentar y sobre todo, aprender de qué manera pueden sacar el máximo provecho a sus autos mientras se divierten en el lugar donde tienen que hacerlo: la pista.

Audi Sport Experience

Audi Sport Experience se lleva a cabo cada año con un nivel de atención excepcional para los clientes de la marca. Una vez en el circuito, hay que pasar por el registro y una plática de seguridad y de manera prácticamente inmediata ir a la pista, no sin antes la asignación de tu piloto profesional personal. Sí, leíste bien, durante las tres horas de manejo en pista te acompaña un piloto profesional que te enseñará las mejores técnicas para manejar en pista, como los puntos de referencia para empezar a frenar o de qué manera tomar el ápice de la curva, por ejemplo. En otras palabras, será tu copiloto VIP durante el evento.

Audi Sport - accesorios

El otro punto a favor no podía ser otro que los juguetes de la gama Audi Sport. Como su nombre lo indica, Audi Sport es la división deportiva de la marca alemana, pero no todos los autos que son preparados por este departamento reciben el mismo tratamiento, ya que existen diferentes categorías, que, si las vemos como una pirámide, la base serían las versiones S line, que cuentan con modificaciones estéticas únicamente. De ahí seguirían los modelos S, que ya integran un incremento de potencia, así como elementos estéticos. Los RS se ubican más arriba ya con reducción de peso y mejor aerodinámica para las versiones Competition. Le siguen los RS Performance con potencia adicional, teniendo como la punta de la pirámide a los RS GT, que son ediciones especiales con producción mundial limitada.

Audi Sport Experience

De esta manera pudimos disfrutar, como se debe, toda la gama Audi Sport desde el RS 3 sedán con 400 hp, pasando por el recién llegado S6 Sportback e-tron de 551 hp e incluso de la joya de la corona, el RS 6 Avant Performance con 630 hp.