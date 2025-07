Rediseño y funcionalidad: así evoluciona el Omoda C5 2025 en el competitivo segmento SUV.

Omoda anunció la actualización del SUV C5 con una serie de cambios que combinan ajustes visuales y mejoras funcionales. Esta renovación está centrada en mantener al modelo competitivo dentro del segmento de los SUV compactos, sin alterar sus proporciones generales ni su propuesta de base. El cambio más notorio se encuentra en el frente del vehículo, con la introducción de una nueva parrilla denominada “Matrix Grille”, la cual sustituye el diseño anterior de patrón tipo diamante. Esta nueva parrilla presenta un diseño geométrico simétrico que reacciona visualmente ante diferentes condiciones de luz, generando patrones de reflejo que buscan dotar al modelo de mayor fuerza visual.

Omoda C5 2025

Este elemento se incorpora al lenguaje de diseño “Art in Motion”, que Omoda utiliza como base conceptual en toda la familia C5. La idea es transmitir movimiento a través de una apariencia estática, con líneas tensas, superficies definidas y transiciones suaves entre elementos visuales. El objetivo no es modificar la estructura del vehículo, sino evolucionar su lenguaje estético de forma puntual, con detalles que proyecten una imagen más dinámica, moderna y diferenciada.

Además del rediseño visual, el nuevo C5 presenta una mejora funcional en la parte trasera: la ampliación del maletero. Mediante un diseño empotrado, la capacidad pasó de 372 a 442 litros, lo que representa un aumento de 70 litros. Esta mejora responde a las necesidades de usuarios que requieren mayor espacio, sin comprometer el tamaño compacto del vehículo. La operación del portón trasero también fue actualizada, ahora con un sistema eléctrico de apertura con un solo toque, pensado para facilitar el acceso en contextos cotidianos.

Omoda C5 2025

La ampliación del maletero permite una mejor respuesta ante situaciones de uso diario o recreativo. Ya sea para transportar equipaje, compras, objetos de trabajo o artículos recreativos como altavoces, tiendas de campaña o instrumentos musicales, el nuevo volumen disponible amplía la versatilidad del vehículo. Esta evolución funcional no implica un rediseño estructural profundo, pero sí representa un ajuste importante en términos de aprovechamiento del espacio.

Omoda buscas llegar con C5 a un público que se identifica con los valores del perfil LOHAS (Lifestyles of Health and Sustainability), enfocado en bienestar, funcionalidad, estilo de vida activo y expresión individual. Desde esta perspectiva, el diseño no solo tiene un valor técnico, sino también simbólico. La parrilla, las proporciones y el aumento del espacio responden a una intención más amplia: ofrecer un vehículo que combine practicidad con una identidad visual clara y alineada con las tendencias actuales.

Omoda C5 2025

A nivel de personalización, el C5 actualizado estará disponible en siete opciones de color: cinco en acabado sólido (blanco, negro, gris, plata y azul) y dos versiones bitono (blanco con techo negro y plata con techo negro). Estas combinaciones están pensadas para distintos mercados, permitiendo adaptar el estilo del modelo a preferencias específicas.

Omoda C5 2025

Bajo el cofre, no hay cambios mecánicos, ni en el tren motriz ni en la plataforma, manteniendo el 1.5 l turbo de 154 caballos con transmisión CVT y tracción delantera. La actualización se enfoca exclusivamente en el diseño exterior, la funcionalidad del maletero y los elementos de percepción visual. Con estos ajustes, Omoda busca mantener la relevancia del C5 dentro de un segmento cada vez más competitivo, respondiendo a necesidades reales de movilidad y a las nuevas expectativas de los consumidores.