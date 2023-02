Estos son los finalistas para el Auto Mundial del Año 2023

Como cada año, el camino para conocer al mejor auto mundial del año se acerca a su culminación. Después de algunos meses en los que 100 de los principales periodistas especializados en industria automotriz del mundo han podido tener contacto con los nominados, la lista se ha reducido a los últimos 10 en el caso del premio al World Car of the Year (WCOTY) y a los últimos cinco, en el caso de cada una de las categorías restantes, que premian a lo mejor de los autos eléctricos, de lujo, de alto desempeño y de enfoque urbano.

HYUNDAI IONIQ 6 (DREW PHILLIPS)

Cada uno de los 30 finalistas son elegibles para el premio World Car Design of the Year, de los cuales seis destacados diseñadores consultores externos eligen a los mejores sólo para la recta final. Así, Ian Callum, Gert Hildebrand, Patrick le Quément, Tom Matano, Victor Nacid y Shiro Nakamura ofrecieron su análisis profesional sobre los productos que participan este año.

Finalmente, se entrega un premio a la persona que por su aporte haya resultado de mayor influencia y aporte para la industria automotriz global como el World Car Person of the Year 2023. Los nominados son Wang Chuanfu, Presidente y Director de BYD Co., Ltd.; la Dra. Stella Clarke, Ingeniera de investigación e innovación de BMW Group; SangYup Lee, Vicepresidente ejecutivo y Director del Centro Mundial de Diseño de Hyundai y Génesis; Peter Raelison, CEO y CTO de Lucid Motors; y Naoyuki Sakamoto, Ingeniero en Jefe del GR Corolla, en la división Gazoo Racing de Toyota.

El 14 de Marzo conoceremos a los Top 3 de cada categoría después de la segunda ronda de votaciones, y será el próximo 5 de abril cuando los ganadores sean develados en el marco del Autoshow de Nueva York 2023.

VOLKSWAGEN NIVUS Volkswagen Nivus (Pedro Danthas)

CAR OF THE YEAR (WCOTY) 2023

ALFA ROMEO TONALE

BMW SERIE 2 COUPÉ

BMW X1/ iX1

HONDA HR-V

HYUNDAI IONIQ 6

KIA NIRO

MAZDA CX-60

MERCEDES BENZ C

NISSAN ARIYA

NISSAN Z

WORLD ELECTRIC VEHICLE

BMW i7

GENESIS GV60

HYUNDAI IONIQ 6

KIA NIRO EV

LUCID AIR

WORLD LUXURY CAR

BMW SERIE 7

GENESIS G90

LAND ROVER RANGE ROVER

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT

LUCID AIR

WORLD PERFORMANCE CAR

BMW M4 CSL

KIA EV6 GT

NISSAN Z

PORSCHE 911 GT3 RS

TOYOTA GR COROLLA

WORLD URBAN CAR

CITROEN C3

ORA FUNKY CAT

VOLKSWAGEN NIVUS