¡El romántico Shelley se roba a la novia!

Yo no sé en otros lados, chicos, pero aquí no se habla de otra cosa. No hay duda: ¡esto es el escándalo del año! Resulta que el poeta romántico Percy Bysshe Shelley se ha fugado con su novia, Mary, una joven de apenas 17 años e hija de su amigo, el filósofo y escritor William Godwin, quien, aunque se dice muy librepensador y feminista, se puso a rugir como King Kong del coraje cuando la hija le dijo que se iba con el galán, a vivir en unión libre.

Londres, Inglaterra, julio de 1814

La historia en cuestión empezó así: don William vivía muy contento en Londres con su mujer Mary Jane; su hija, Mary —de su matrimonio con la feminista Mary Wollstonecraft, quien murió de parto— y sus hijastras Fanny y Claire. De pronto, empezó a visitarlo el joven y apasionado poeta de 22 años Percy Shelley, quien decía que lo admiraba y hasta le prometió que le ayudaría a pagar algunas de sus deudas. Esto fue como a principios de año. En mayo, Percy conoció a Mary y se gustaron.

Pero aquí vino el primer problema: Shelley le había estado dando largas a Godwin con el préstamo que le prometió, por lo que no lo tenía muy contento. Segundo problema: Percy se siguió viendo a escondidas con Mary en la tumba de la madre de esta; ya se habían jurado amor eterno y aseguraban que se iban a vivir juntos —sólo que don William ni lo sabía—. Tercer problema: ¡Percy está casado con una tal Harriet a quien se robó igual que a Mary!

Bueno, pues cuando Godwin se enteró de que el enamorado de su hija era casado y con dos hijos —además de que ni le prestó dinero—, prohibió el amorío y acabó de una vez por todas su relación amistosa con él.

Pero todos sabemos que mientras más prohibido es algo, más deseable es. Así que la negativa de don Willy únicamente apresuró los planes de Percy y Mary de vivir juntos. Hace un par de días se fueron a Francia. Y eso no es todo: ¡se han llevado con ellos a Claire, la hermanastra menor de Mary!

Me cuentan que la señora Godwin salió corriendo detrás de ellos y los alcanzó hasta el otro lado del Canal de la Mancha. En una posada de Calais, Mary Jane se encerró con su hija y su hijastra para convencerlas de regresar al hogar, pero las dos se negaron: Mary porque está muy enamorada, y Claire porque desea recorrer el mundo y vivir aventuras. Aquí entre nos, dicen que Claire está ansiosa por conocer a otro poeta romántico bastante guapo y veleidoso llamado Lord Byron. ¿Se le hará?¬

Así que el trío prófugo ya va camino de París. Al parecer, ellos quieren viajar a varias partes de Europa y acumular experiencias que les sirvan para su desarrollo personal, pues, ya sabemos que Shelley es poeta, pero Mary, digna hija de Godwin y Wollstonecraft, también tiene sus aspiraciones literarias. Quién sabe si, en un futuro, llegará a ser una reconocida novelista.

Au revoir!