Actinver | Apoya y Un Salto con Destino mejoran la salud visual de niñas y niños en Jalisco

La Asociación Civil Un Salto con Destino, en colaboración con Actinver | Apoya, puso en marcha una campaña de salud visual que benefició a niñas, niños y adolescentes de las comunidades de La Azucena y Lilas, en el municipio de El Salto, Jalisco. Como resultado, se entregaron 480 lentes graduados, producto de un programa que incluyó consultas gratuitas de optometría y talleres de concientización sobre el cuidado de la vista.

El proyecto, denominado “Viendo un Mejor Destino”, se desarrolló durante seis meses con la participación de un oftalmólogo certificado que visitó planteles de educación básica y secundaria. La campaña permitió detectar debilidad visual en estudiantes y dotarlos de lentes correctivos para mejorar su calidad de vida y su desempeño escolar.

Educación y salud, unidas en beneficio de la niñez

La iniciativa alcanzó a más de 400 estudiantes de primaria y secundaria, reforzando la importancia del cuidado visual en el aprendizaje. La presidenta municipal de El Salto, Ma. Elena Farías Villafán, y representantes de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud de Jalisco acompañaron la entrega simbólica de los lentes, junto con empleados voluntarios de Actinver.

Olivia Fumiko Hirata Tanamachi, directora general de Un Salto con Destino, subrayó el impacto del proyecto: “Quien no puede ver el pizarrón, no puede aprender. Hoy podemos entregar 480 lentes a niñas, niños y adolescentes para que mejoren su calidad de vida y aprendizaje. Nuestra gratitud a Actinver por confiar en este proyecto y ayudarnos a transformar realidades en comunidades con tantas necesidades”.

Actinver, compromiso con impacto social

Por su parte, Jesús Suárez Ocejo, director divisional Occidente en Actinver, destacó que el esfuerzo trasciende la entrega de lentes. “Este evento une a la educación con la salud visual y refleja nuestro compromiso social. Ver bien puede cambiar cómo se aprende, cómo se participa y cómo se sueña. En Actinver creemos que el verdadero valor del sistema financiero está en lo que podemos devolverle a la sociedad. Educación, salud y oportunidades son las mejores inversiones que podemos hacer”, afirmó.

Planteles beneficiados

El programa atendió a estudiantes de cinco planteles educativos:

En La Azucena: Primaria Juan José Martínez, Primaria José Ángel Conchello Dávila y Secundaria Manuel Gómez Morín No. 116 (turno matutino y vespertino).

En Lilas: Primaria 22 de Diciembre y Primaria 8 de Agosto.

Un programa con visión a futuro

La campaña de salud visual se enmarca dentro de las acciones de Actinver | Apoya, un programa que impulsa iniciativas con impacto positivo en educación, salud y medio ambiente. Tan solo en 2024, el programa benefició a más de 14 mil personas en el país.

Con este esfuerzo conjunto, Actinver y Un Salto con Destino no solo mejoran la salud visual de cientos de estudiantes, sino que también contribuyen a su desarrollo académico, personal y social, demostrando que la inversión en capital humano es la clave para construir un futuro más equitativo.