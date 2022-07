6 viajes en cruceros de Celebrity que no te puedes perder

Desde travesías por Alaska hasta el calor de la playa rodeada de lujos en la isla del Caribe, Celebrity Cruises tiene un itinerario ideal para cada viaje. Por ello te compartimos seis experiencias imperdibles:

1. Escapada rápida

Aún cuando no tienes mucho tiempo para vacacionar en tu calendario escaparte por pocos días a vivir la experiencia de un crucero con Celebrity Cruises puede ser posible. Una gran opción puede ser salir desde Fort Lauderdale o Miami, Florida y navegar hacia Bahamas un viernes o sábado en salidas cortas de tres noches; así es que pedir vacaciones no será un impedimento.

2. Crucero por Fiordos y Glaciares

Vive la increíble experiencia de navegar a través de una de las maravillas más espectaculares de la madre naturaleza. Navegar por estas antiguas ensenadas de agua es una experiencia que todos deben de vivir a bordo de Celebrity Cruises. Estarás rodeado de imponentes montañas, cascadas y un paisaje impresionante. Existen varios destinos donde se puede vivenciar esto: uno de ellos puede ser un crucero por Nueva Zelanda, donde navegarás por uno de los fiordos más populares, Milford Sound; en Europa navegar por los Fiordos Noruegos es una experiencia completamente inolvidable; por supuesto, el sur de América con los Fiordos Chilenos no te dejarán de asombrar. Si de glaciares se trata, déjate asombrar por un crucero en Alaska o la Antártica, donde tendrás vistas y paisajes que no podrás vivenciar de ninguna otra forma.

Crucero de Celebrity Cruises Viaje en crucero de Celebrity Cruises (Pixabay)

3. Crucero de reposicionamiento

¿A qué le llaman un cruceros de reposicionamiento o cruceros transatlánticos y transpacíficos y por qué son una experiencia imperdible? Este tipo de cruceros ofrecen viajes largos, múltiples días de altamar para disfrutar de todas las amenidades del barco y lo mejor, recorrer el mundo de una punta a otra. Algunos de los itinerarios de Celebrity Cruises ofrecen comenzar tu viaje desde Estados Unidos y acabar en Europa (o viceversa). Así es, como suena literalmente navegas por el mundo. Otro de este tipo de cruceros que ofrece Celebrity Cruises es el que sale de Columbia Británica o Hawái para llegar hasta Japón o Australia y viceversa. ¡Definitivamente una larga y memorable aventura que no te puedes perder!

4. Crucero en pareja

Uno de los mejores viajes en pareja sin duda es un crucero a bordo de Celebrity Cruises, ya sea un aniversario, una renovación de votos o una luna de miel; los destinos y barcos de Celebrity son el escenario perfecto para conectar en pareja. Un viaje exótico por las Islas Galápagos, una aventura lujosa por la naturaleza de Alaska, fiesta y diversión por San Juan Puerto Rico; un recorrido histórico por los mejores rincones de Europa; son algunas de las opciones más románticas para vivir esta experiencia.

5. Un crucero VIP

Todo el mundo debe vivir al menos una vez, la oportunidad de ser tratado como un rey, con una experiencia ultra lujosa The Retreat – a bordo de Celebrity Cruises – es la mejor opción para vivirla. The Retreat es el área más exclusiva dentro del barco; únicamente tienen acceso quienes se hospedan en las suites. Este ‘barco dentro del barco’ tienen completamente todo incluido en nivel premium y exclusivo, además de la compañía de un Personal Host a tu servicio. Despreocúpate de cualquier cosa, en The Retreat además de tener el mejor y más lujoso alojamiento; tendrás el mejor servicio, mientras disfrutas tus vacaciones. ¿A quién no se le antojan unas vacaciones así?

6. Un crucero para las fiestas decembrinas

No hay nada como estar a bordo de un barco de Celebrity Cruises en las fiestas decembrinas. La decoración y toda la tripulación tienen ese espíritu navideño que te hace sentir como en una película. Los shows y el entretenimiento se vuelven temáticos. Las cenas de celebración son aún mejores que las habituales (¡y eso ya es mucho!). Es el lugar perfecto para disfrutar en familia con un sinfín de actividades para todas las edades. Despreocúpate de organizar y planear eventos en estas fechas, mientras navegas por el mundo y disfrutas de las mejores vacaciones. Viajar a bordo de Celebrity Cruises es tachar una infinidad de puntos en tu lista de deseos por cumplir. ¿Ya sabes a dónde irás tus siguientes vacaciones?