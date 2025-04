Industria de aftermarket automotriz realiza su primera Convención Mujeres ARIDRA

El mercado de equipo de repuesto automotriz (aftermarket) tiene un valor de 32 mil millones de dólares en México, un mercado en el que cientos de mujeres participan ya sea al frente de una empresa refaccionaria, en el área de ventas o dentro de la operación diaria.

Sin embargo, esta industria sigue siendo un campo dominado por el género masculino. Para impulsar más la participación del factor femenino en el sector, la Asociación Nacional de Representantes, Importadores y Distribuidores de Refacciones y Accesorios para Automóviles (ARIDRA), principal institución que concentra a empresarios de esta industria reunió a más de 80 mujeres empresarias en la primera edición de la Convención Mujeres ARIDRA.

Roberto de la Rosa Hernández, presidente de ARIDRA indicó que la asociación realizó esta primera convención encabezada por Martha Ruiz, directora del Comité de Mujeres ARIDRA para destacar la participación de las mujeres en el mercado de aftermarket automotriz.

“Nuestro sector está inmerso en el tema de inclusión y buscamos ir más allá y romper las barreras de género. El factor femenino mueve mucho esta industria y aunque todavía está dominado principalmente por hombres, queremos acelerar el cambio cultural, por lo que estamos comprometidos con la capacitación para impulsar y dar visibilidad a las mujeres. Es el inicio de una nueva era donde el talento femenino se reconoce, pero no buscamos que solo sea una anécdota, sino una norma”, resaltó Roberto de la Rosa.

Cambiar la cultura en la industria de refacciones automotrices

De acuerdo con Martha Ruiz, directora del Comité de Mujeres ARIDRA, este comité se conformó en 2022 con cuatro mujeres integrantes con el objetivo de promover no solo la inclusión, sino cambiar la cultura y las políticas de las empresas para que el papel de la mujer no solo figure en el área de almacén, atención o servicio, si no en todas las áreas, incluyendo los puestos de alta dirección.

ARIDRA realizó su Primera Convención Mujeres ARIDRA bajo el lema: “Mujeres que impulsan el futuro de la industria automotriz”.

“Actualmente en la industria hay empresas con una plantilla laboral compuesta hasta en un 49 por ciento por mujeres, pero no en puestos clave o de alta dirección, por lo que estamos buscando se abran esos cargos”, indicó Martha Ruiz.

Durante su participación, en la Convención Mujeres ARIDRA Irma Soto, directora de mercadotecnia de Grupo APYMSA impartió el taller Branding Personal en donde compartió herramientas para que las mujeres puedan reconocer los atributos que las hacen destacar y el valor que pueden aportar a las empresas y organizaciones en las que se desenvuelven a través de su marca personal y la creación de un plan integral de acción profesional.

“Nuestra marca personal es lo más importante que debemos tener. La industria del aftermarket cuenta con mujeres talentosas que están revolucionando el mundo de la postventa y mercado de repuestos automotrices en México, por lo que es importante que desarrollen su marca personal bajo un ambiente corporativo”, aseguró.

De acuerdo con Irma Soto las cifras indican que la marca personal, sobre todo en las mujeres, quienes ocupan a nivel mundial un 29 por ciento del liderazgo en alta dirección, se vuelve esencial para hacerse visible en esta industria.

La primera Convención Mujeres ARIDRA se realizó en la Ciudad de México bajo el lema de “Mujeres que impulsan el futuro de la industria automotriz” y logró reunir alrededor de 100 mujeres líderes, ejecutivas y empresarias de la industria de equipo repuesto automotriz con el objetivo de fortalecer redes de colaboración y normalizar la presencia femenina en puestos de toma de decisión.