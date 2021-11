Amazon quiere asegurarse que estemos con Alexa todo el tiempo... ¿la casa no es suficiente?

El asistente de Amazon ha cobrado cada vez más importancia en los hogares de los mexicanos. La usabilidad de Alexa ya tiene cifras importantes como las millones de veces que los usuarios pueden encontrar su teléfono o poner un temporizador. Sin embargo, la compañía no sólo quiere estar presente en las casas, sino estar con nosotros en cualquier momento del día a día.

Uno de los lanzamientos más recientes de Alexa son los Echo Buds, unos auriculares in-ear con integración directa con Alexa a los cuales se les puede solicitar lo mismo que al dispositivo que tenemos en casa. Estos audífonos tienen como propósito integrarse al concepto de “Alexa On The Go”, que, como su nombre lo indica, la idea es que no tengas que estar en un sólo lugar para interactuar, sino que lo hagas mientras haces ejercicio en el exterior o estés caminando al trabajo.

auriculares in-ear “... uno de los grandes retos es adaptar la voz de Alexa para que se adapte a la cultura con los modismos y acentos...” Alejandro Sobrino, Product Manager Alexa en México

Los Echo Buds no son el primer producto que hemos visto de Alexa on the Go. Al contrario, una de las primeras apariciones de dispositivos (aparte de tener Alexa en el celular) fue Echo Auto, que aún está vigente en otros mercados.

En México, a principios de año se lanzó la integración de Alexa en Buick, una de las marcas de General Motors. El Envision 2021 trae consigo la app que se gestiona de la misma manera que si tuviéramos un dispositivo adicional. Seguramente con el tiempo veremos esto mismo en otros autos del grupo, quizá hasta con implementación completa, añadiendo características específicas tales como preguntarle a Alexa diferentes características del auto.

echo auto El Echo Auto aún no está disponible para México

A pesar de tener una app directa en los vehículos, el Echo Show Auto seguirá vigente para las gamas de modelos que no cuentan con sistemas de infoentretenimiento avanzados. Eso sí, están evaluando el comportamiento de los clientes para que en un futuro posiblemente llegue a México.

¿Qué esperamos de Alexa en un futuro? La filosofía de Amazon es mejorar la experiencia del cliente para simplificar la vida y buscarán reflejar eso creando más y mejores integraciones. Según la marca, una de sus prioridades no sólo es mejorar las respuestas, sino enfocarse en aquello que aún no son capaces de responder. Esto también incluye la creación de nuevos skills y alianzas.