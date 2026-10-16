¿Qué es la fiebre aftosa, la nueva enfermedad que acecha al ganado de México?

La exportación de ganado de Sonora a EU fue suspendida temporalmente por un caso sospechoso de fiebre aftosa.

La Unidad Ganadera Regional de Sonora (UGRS) informó de la suspensión temporal de las exportaciones de ganado de Sonora a Estados Unidos, luego de que se detectara una lesión sospechosa en un animal durante una inspección. El hallazgo activó los protocolos para descartar la fiebre aftosa, una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta al ganado.

La situación fue reportada este viernes 16 de octubre, mientras se realizaban pruebas de laboratorio para determinar el origen de la lesión. Entre las posibles causas también se encuentra la estomatitis vesicular, que puede provocar síntomas similares.

¿Qué es la fiebre aftosa y cuáles son sus síntomas?

De acuerdo con la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA), la fiebre aftosa es una enfermedad animal transfronteriza que afecta a bovinos, cerdos, ovejas, cabras y otros rumiantes biungulados (con pezuña hendida o de dos dedos).

Es altamente contagiosa y puede propagarse rápidamente entre animales susceptibles. Existen siete serotipos del virus, por lo que la inmunidad frente a uno no garantiza protección contra los demás.

México mantiene el reconocimiento internacional como país libre de fiebre aftosa sin vacunación, de acuerdo con la información sanitaria de la OMSA. Por ello, confirmar un caso tendría implicaciones importantes para la vigilancia epidemiológica y el comercio ganadero.

Los principales síntomas de la fiebre aftosa son:

Fiebre.

Aparición de úlceras en la lengua y labios, en la boca, en las ubres y entre las pezuñas.

Salivación excesiva.

Pérdida de apetito.

Cojera.

Disminución de la producción de leche.

La organización señala que los signos clínicos dependen de la cepa vírica, de la edad y de la especie animal. En animales jóvenes, incluso puede ocasionar complicaciones cardiacas e incluso muerte súbita.

Sin embargo, estos síntomas pueden confundirse con los de otras enfermedades. El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) señala que el diagnóstico debe confirmarse mediante pruebas de laboratorio.

La Unión Ganadera Regional de Sonora informó que se realizan análisis para descartar fiebre aftosa y labores de limpieza y desinfección como medida preventiva.

¿Cómo se transmite la fiebre aftosa?

El virus se propaga por contacto con animales infectados y sus secreciones, como saliva y leche.

“El virus puede estar presente en la leche y el semen durante hasta 4 días antes de que el animal muestre signos clínicos de la enfermedad”, señala la OMSA.

También puede transmitirse mediante:

Corrales, edificios o vehículos contaminados utilizados para la estabulación y desplazamiento de animales susceptibles. Materiales contaminados como paja, piensos, agua, leche o productos biológicos. Prendas o calzado contaminados de las personas, o equipos usados contaminados. Carne o productos animales infectados con el virus, crudos o insuficientemente cocidos, y utilizados en la alimentación de animales susceptibles. Dispersión en aerosol del virus de una propiedad infectada vía las corrientes de aire.

¿La fiebre aftosa afecta a los humanos?

La fiebre aftosa animal no se transmite a los humanos, por lo que no representa un riesgo directo para la salud humana.

La OMSA advierte que la fiebre aftosa animal no debe confundirse con la enfermedad de manos, pies y boca que afecta principalmente a niños y que es causada por otros virus.

¿Cuándo se reanuda la exportación de ganado de Sonora a EU?

De acuerdo con la Unión Ganadera Regional de Sonora, especialistas del Centro de Investigación en Salud Animal (CPA) tomaron una muestra de la lesión del animal sospechoso, que será enviada a un laboratorio del Senasica, en la Ciudad de México, para su análisis.

Como medida preventiva, el ganado que permanecía en la estación cuarentenaria será devuelto a su lugar de origen. Además, se aplicará un bloqueo temporal de 60 días, mediante el Registro Electrónico de Movilización (REMO), al ganado destinado a exportación.

La UGRS también informó que realiza labores de limpieza y desinfección en las instalaciones para reducir posibles riesgos sanitarios.

La organización señaló que, si los resultados descartan la fiebre aftosa, las exportaciones de ganado a Estados Unidos podrían reanudarse el martes 20 de octubre, de acuerdo con el calendario de citas establecido.