8M Día de la mujer: ¿Usas algún método anticonceptivo? Estos son sus efectos secundarios

Actualmente existe una amplia variedad de métodos anticonceptivos que ha sido poco explorada, en gran parte por miedo a los efectos secundarios que pueden detonar.

En México, los métodos más conocidos funcionalmente son apenas cuatro: el condón masculino, el Dispositivo Intrauterino (DIU), el implante anticonceptivo y el coito interrumpido, según muestra la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica elaborada en 2018 por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Mientras que otros métodos menos populares como el parche anticonceptivo es conocido apenas por 20.9 por ciento de las mujeres.

Al desconocimiento se suman los mitos y las creencias erróneas relacionadas con los posibles efectos adversos de los anticonceptivos. De acuerdo con un estudio de la Universitat de Barcelona publicado en 2019, este factor es una de las principales causas de abandono de los métodos que en muchos casos provoca embarazos no deseados. Estas creencias suelen ser alentadas tanto por médicos no actualizados como por reacciones del cuerpo provocadas por un anticonceptivo que no se adapta a las características específicas y preferencias de las pacientes.

Si tú también has descartado el uso de métodos anticonceptivos porque alguien te contó que hacían daño o por haber tenido una mala experiencia con alguno, debes tener en cuenta lo siguiente.

¿Hay un método anticonceptivo más recomendable que otro?

De acuerdo con la ginecóloga y obstetra Julieta Gutiérrez, no existe un método anticonceptivo universal ni uno es mejor que otro, más bien su uso se determina conforme a las necesidades y antecedentes médicos de cada paciente.

“El método siempre es individualizado, se debe tener en cuenta la edad, las comorbilidades que pueda tener la paciente, el tiempo que quiera espaciar los embarazos y las preferencias, por ejemplo hay pacientes que no son buenas tomando pastillas anticonceptivas”, señala en entrevista para El Financiero.

Según explica Julieta, los métodos anticonceptivos pueden comenzar a usarse tan pronto como las personas inician su actividad sexual, lo importante es que la decisión se tome en compañía de un especialista con base en lo siguiente:

¿Quieres tener hijos? ¿En cuánto tiempo?

¿Qué problemas de salud tienes?

¿Con qué frecuencia tienes relaciones sexuales?

¿Cuál es la eficacia del método?

¿Cuáles son los efectos secundarios?

¿Podrás usarlo correctamente?

¿Qué factores de riesgo impiden el uso de anticonceptivos?

De acuerdo con Julieta existen algunos factores de riesgo que pueden provocar efectos adversos cuando se recurre al uso de anticonceptivos, algunos son:

Perfil de lípidos alterado.

Niveles altos de colesterol y triglicéridos.

Resistencia a la insulina.

Obesidad.

Haber padecido algún tipo de cáncer.

Generalmente, las personas con estos padecimientos no son candidatas a tomar anticonceptivos hormonales pero antes de tomar cualquier decisión, es recomendable consultar al o la ginecóloga de cabecera.

Una vez teniendo esto en cuenta, puedes dar un repaso a los efectos secundarios de distintos métodos para que en tu próxima consulta puedas plantear tus dudas sin precipitarte a descartarlos.

métodos anticonceptivos ¿Cómo elegir el método anticonceptivo adecuado para mí? (Shutterstock)

Efectos secundarios del Dispositivo Intrauterino (DIU)

El Dispositivo Intrauterino (DIU) es un pequeño aparatito de plástico en forma de “T” cubierto de alambre de cobre que se coloca en el útero de la mujer para evitar el embarazo. El cobre que lo recubre evita que el espermatozoide fecunde al óvulo.

Es un método muy efectivo para evitar un embarazo. De cada 100 mujeres que lo usan, entre una y cinco pueden quedar embarazadas. Su duración va de los cinco a los 10 años, dependiendo del modelo. Algunas de las molestias que puede causar son:

Menstruaciones prolongadas y dolorosas durante los primeros meses de uso.

Fiebre

Dolor en el abdomen o pelvis

Retraso en la menstruación

En caso de presentar cualquiera de los últimos tres, debes acudir de inmediato a consulta médica. Recuerda que el DIU require que acudas a revisión cada 6 o 12 meses para asegurar que sigue bien colocado. El dispositivo solo puede ser aplicado por personal de salud calificado.

A diferencia de lo que generalmente se cree, el DIU no se encarna ni se engancha al bebé de una madre embarazada.

Efectos secundarios de pastillas anticonceptivas

Las píldoras anticonceptivas contienen hormonas similares a las que produce el cuerpo de la mujer, las cuales impiden la fecundación del óvulo, cambian la consistencia de la capa interna el útero y las características del moco cervical, impidiendo de esta manera que ocurra un embarazo.

Este método puede llegar a ser muy efectivo si se usa correctamente. De cada 100 mujeres que las usan solo una o dos pueden quedar embarazadas.

Al ser un método anticonceptivo hormonal pueden causar las siguientes reacciones en las personas que los usan:

Cambios en la regularidad en la que se presenta la menstruación.

Dolor de cabeza.

Mareos.

No obstante, este método no provoca brotes de acné ni esterilidad, engorda o afecta el crecimiento como generalmente se piensa.

Efectos secundarios del implante subdérmico

El implante subdérmico es una varilla flexible que se coloca bajo la piel. Al igual que las pastillas anticonceptivas, este método contiene hormonas que inhiben la fecundación del óvulo. La aplicación se realiza en el consultorio médico mediante anestesia local y no requiere de hospitalización, sólo de un vendaje discreto.

Este método tienen una duración de tres a cinco años y su efecto es reversible, es decir que una persona vuelve a ser fértil en cuanto se lo retira. En ocasiones el implante puede causar:

Moretón en el brazo donde se colocó.

Dolor de cabeza y mamas.

Mareo y náuseas.

Sangrado o manchado entre los periodos menstruales.

Alteración de la menstruación.

Efectos secundarios del parche anticonceptivo

El parche anticonceptivo es un pequeño cuadrado de plástico que va adherido día y noche en el cuerpo para evitar un embarazo.

Es un método altamente efectivo aunque el riesgo de un embarazo es mayor si la mujer no cambia el parche según las instrucciones. Para mayor efectividad se recomienda combinarlo con el uso del condón. Algunas de las molestias que puede causar son:

Irritación en la piel.

Cambios en la regularidad en la que se presenta la menstruación.

Vómito.

Dolor de cabeza.

El parche no provoca cáncer o infertilidad y no disminuye el deseo sexual como se cree comúnmente.

¿La pastilla de emergencia es un método anticonceptivo?

No. Esta pastilla solo debe emplearse en situaciones de emergencia como su nombre lo indica, en caso de una relación sexual forzada, ruptura del condón, olvido de la toma de la píldora anticonceptiva o de no haber utilizado algún otro método para evitar el embarazo.

Si la presentación es de una sola pastilla debe tomarse dentro de las primeras 72 horas después de la relación sexual no protegida y si es de dos dosis, la primera debe ingerirse en este periodo y la segunda 12 horas después de la primera.

Pastilla de emergencia: ¿Cuáles son sus efectos secundarios? (Shutterstock)

Efectos secundarios de la pastilla de emergencia

La pastilla de emergencia en ocasiones puede provocar:

Dolor de cabeza

Mareo

Vómito. Si es intenso y repetido durante la primera hora debes tomarla o aplicar la misma dosis por vía vaginal.

Atraso o adelanto de menstruación.

Los malestares solo duran 24 horas.

¿Hay un método anticonceptivo recomendable para hombres trans?

Como se mencionó anteriormente esto dependerá de los antecedentes de la persona, si tiene enfermedades crónicas, si quiere embarazarse, entre otras cosas. Por ello es muy importante que acuda con un especialista para que elijan el método más adecuado.

Con información del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos y del estudio Causas de desapego a los métodos anticonceptivos de la Universitat de Barcelona. Los efectos secundarios señalados fueron obtenidos del portal de la Secretaría de Salud.