¿Tomarás la ‘pastilla del día siguiente’? Estos son sus efectos secundarios

Los anticonceptivos de emergencia como las pastillas del día siguiente son uno de los métodos más conocidos entre las mujeres jóvenes para evitar el embarazo después de haber tenido relaciones sexuales sin protección o cuando hubo alguna falla con el método empleado.

Las píldoras evitan la ovulación, que es cuando un ovario libera un óvulo. Si no este no se libera, no puede ser fertilizado.

Como su nombre lo indica, solo deberían usarse en casos de emergencia, cuando se han agotado las opciones y no de forma recurrente, sobre todo por los efectos secundarios que tienden a ocasionar. El IMSS señala los siguientes:

Náuseas

Vómito

Dolor de cabeza

Dolor en las mamas

Mareo

Fatiga

Si vomitaste en las dos horas siguientes después de haber ingerido la pastilla, deberás tomarla nuevamente. Si el vómito es excesivo, puedes aplicar una segunda dosis vía vaginal. Para evitar que tengas que recurrir a esto se recomienda tomar un medicamento antiemético 45 minutos antes de la píldora.

Los efectos secundarios desaparecen generalmente en 24 horas. En caso de tenerlos, el IMSS recomienda tomar algún analgésico, siempre y cuando no tengas antecedentes alérgicos.

¿Los anticonceptivos de emergencia son lo mismo que las pastillas abortivas?

No. Los anticonceptivos de emergencia previenen un embarazo. La píldora abortiva, la mifepristona, interrumpe un embarazo después de que un óvulo fertilizado se ha implantado en el revestimiento del útero de una mujer. Se administra comúnmente con el medicamento misoprostol y se puede tomar hasta 11 semanas después del primer día del último período de una mujer.

Las pastillas de emergencia o del día siguiente pueden causar vómito, mareo, dolor de cabeza, entre otros efectos secundarios. (Shutterstock)

¿Los anticonceptivos de emergencia funcionan?

No el 100 por ciento del tiempo. La eficacia de las píldoras anticonceptivas mejora cuanto antes se toman después de tener relaciones sexuales sin protección pero no evitarán los embarazos si se toman antes de tener relaciones sexuales.

Si se toma antes de 24 horas, la efectividad es alrededor del 90 por ciento pero transcurridas más de 72 horas, la efectividad disminuye al 75 por ciento, señala el IMSS.

El momento es importante porque los espermatozoides pueden vivir dentro del cuerpo de una mujer hasta por cinco días, por lo que una mujer aún puede quedar embarazada si la ovulación ocurre después del coito, explica la Dra. Dana Stone, obstetra y ginecóloga de la ciudad de Oklahoma. Si una mujer ha ovulado antes del coito, es poco probable que las píldoras ayuden.

¿Quién no puede usar la pastilla del día siguiente?

La pastilla debe usarse con precaución en personas con porfiria y enfermedad hepática grave. No surtirá efecto en personas con embarazo confirmado aunque ni la embarazada o el feto corren peligro si se ingiere.

Recuerda siempre consultar a un especialista antes de seguir cualquier método anticonceptivo.

Con información de AP.