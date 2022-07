Vacunas COVID y menstruación: Este es el cambio más reportado, según un nuevo estudio

COVID ha afectado innumerables aspectos de nuestras vidas. Para muchas personas que menstrúan, uno de los efectos de la pandemia ha sido la menstruación. Las personas informaron cambios en sus ciclos menstruales después de tener COVID, desde el momento de su período hasta su duración y sangrado (un flujo más abundante o más ligero).

Mientras tanto, muchas personas informaron cambios en sus ciclos menstruales después de la vacunación contra el COVID. Se acaba de publicar el estudio más grande hasta el momento sobre este tema, y se encontró que el 42 por ciento de las personas que menstrúan regularmente reportaron un período más intenso después de la vacunación contra el COVID.

Los investigadores, con sede en EU, lanzaron una encuesta en línea en abril de 2021, que se publicitó a través de múltiples canales, incluidos noticias de televisión, Twitter, blogs y radio. La encuesta solicitó información demográfica e incluyó preguntas sobre los períodos de las personas, desde los síntomas hasta el momento y la duración del sangrado.

También preguntó sobre el estado de vacunación de COVID. Para este análisis, todos los participantes habían sido vacunados por completo, lo que significa que habían recibido dos dosis al menos 14 días antes de completar la encuesta (los refuerzos aún no estaban disponibles en ese momento). La mayoría de los participantes habían recibido las vacunas Pfizer o Moderna.

Los resultados se basan en las respuestas de 39 mil personas que menstrúan regularmente o que lo han hecho en el pasado. El último grupo podría incluir a personas que han pasado por la menopausia, personas que reciben tratamiento de afirmación de género o personas que usan anticonceptivos hormonales que suprimen la menstruación.

El estudio excluyó a cualquiera que hubiera tenido COVID.

En el grupo que menstrúa regularmente, el 42 por ciento informó un período más intenso después de la vacuna, el 44 % no informó cambios y el 14 por ciento informó un período más ligero.

En el segundo grupo, dos tercios de las participantes posmenopáusicas y las personas que tomaban anticonceptivos reversibles de acción prolongada (como DIU e implantes ) informaron sangrado intermenstrual después de la vacunación contra la COVID. Más de un tercio de las que recibieron tratamiento de afirmación de género (que elimina la menstruación) experimentaron sangrado intermenstrual.

¿Qué ha encontrado otra investigación?

Otros estudios también han encontrado cambios en los períodos posteriores a la vacunación.

Por ejemplo, un estudio de casi 4 mil participantes en EU encontró que después de una segunda vacuna, las personas comenzaron su período en promedio un poco más de medio día más tarde de lo esperado.

Un estudio noruego de más de 5500 personas encontró que más del por ciento de los participantes experimentaron períodos más intensos y prolongados después de recibir su primera dosis de la vacuna contra el COVID.

De manera similar, un estudio de 2 mil 269 mujeres en el Medio Oriente y el norte de África encontró que las mujeres reportaron irregularidades menstruales como períodos más largos y ciclos más largos (más tiempo entre períodos) después de la vacunación.

¿Por qué podrían ocurrir estos cambios?

Los informes de cambios de ciclo después de la vacunación no son un fenómeno nuevo. Un estudio de 1913 mostró un sangrado más intenso después de la vacunación contra la fiebre tifoidea. De manera similar, un estudio de 1982 sobre la hepatitis B y uno más reciente sobre el VPH encontraron cambios en los ciclos menstruales después de la vacunación.

Todavía no comprendemos completamente el mecanismo biológico detrás de los cambios de ciclo relacionados con las vacunas COVID. Pero los cambios en los ciclos menstruales generalmente provienen de una de dos rutas: hormonas o inflamación. Una vacuna funciona provocando que el sistema inmunitario reaccione ante la exposición a una enfermedad, lo que puede influir en la inflamación.

Como el estudio no encontró ninguna diferencia entre las usuarias de anticonceptivos hormonales (como la píldora) y las no usuarias, los autores sugieren que es probable que el mecanismo se relacione con la inflamación y no con las hormonas.

Los autores también sugieren que los cambios menstruales podrían deberse al efecto del sistema inmunitario sobre el útero. En particular, la inflamación provocada por la vacuna podría afectar el revestimiento del útero y provocar un sangrado intermenstrual. Pero esto requiere más investigación .

Cualquiera que sea el caso, los cambios en los ciclos menstruales después de la vacunación son de corta duración. Para la mayoría, los ciclos deberían volver a la normalidad en unos pocos meses.

Si bien el efecto de las vacunas en la menstruación no es un área que tradicionalmente haya atraído mucha investigación, el tema ha llamado la atención por la escala y la velocidad de la campaña de vacunación contra el COVID. Debido a que más personas tienen síntomas similares al mismo tiempo, esto genera más atención y más investigación.

Es importante tener en cuenta que este estudio no puede concluir que la vacuna provoque cambios menstruales. Si bien muestra asociaciones, para establecer un vínculo causal, necesitaríamos un ensayo clínico (para seguir a las personas que recibieron y no recibieron una vacuna contra el COVID durante un período de tiempo más largo). De hecho, los autores destacan la importancia de incluir preguntas sobre los ciclos menstruales en futuras investigaciones sobre vacunas.

Además, la forma en que se reclutaron los participantes en este estudio significa que los resultados deben interpretarse con cautela. Las personas que vieron cambios en su período después de la vacunación podrían haber estado más inclinadas a responder a la encuesta, lo que podría haber sesgado los resultados. La mayoría de los participantes también eran blancos, por lo que es posible que los resultados no se apliquen a grupos racialmente diversos.

Esta investigación debería proporcionar un impulso para realizar más estudios y crear conciencia sobre los cambios menstruales como un posible efecto secundario de la vacunación contra el COVID. El público debe ser consciente de los posibles efectos secundarios, no porque sean peligrosos, sino porque la gente necesita saber qué esperar.

Así como usted puede tener un analgésico a la mano para tomar si tiene dolor de cabeza después de la vacunación, algunas personas pueden querer estar preparadas con productos menstruales adicionales. Saber qué esperar podría ser especialmente útil para las personas que ya no están menstruando pero que pueden experimentar un sangrado intermenstrual después de la vacunación.

Por Gabriella Kountourides, candidato a PhD en Antropología Biológica, Universidad de Oxford.

