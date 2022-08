Henipavirus en China: ¿En qué animales se ha detectado?

Se sabe que el virus Hendra y el virus Nipah, que pertenecen al género henipavirus en la familia Paramyxoviridae, infectan a los humanos y causan enfermedades mortales; sin embargo, se han detectado otros henipavirus relacionados en murciélagos, roedores y musarañas, señala un estudio publicado en la revista The New England Journal of Medicine.

China identificó recientemente un henipavirus denominado Langya henipavirus en un paciente al que se le realizó una prueba de laboratorio mediante un raspado de garganta. De los 35 pacientes que inicialmente fueron hallados con un henipavirus en las provincias chinas de Shandong y Henan, solo 26 presentaron Langya.

De acuerdo con el estudio, estos 26 pacientes presentaron síntomas como fiebre, fatiga, tos, anorexia, mialgia, náuseas, dolor de cabeza y vómitos acompañados de anomalías de trombocitopenia, leucopenia, deterioro de la función hepática y renal.

Como parte del estudio del henipavirus recientemente identificado de probable origen animal, se realizaron pruebas de serología en 25 especies de pequeños animales y se encontró que el ARN de Langya se detectó predominantemente en musarañas.

La investigación aclara que, aunque se ha informado que el henipavirus puede transmitirse de persona a persona, no se ha encontrado una relación entre los pacientes infectados. “No hubo contacto cercano o antecedentes de exposición común entre los pacientes, lo que sugiere que la infección en la población humana puede ser esporádica”.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el virus de Nipah, que es un henipavirus distinto al detectado recientemente en China, es un virus zoonótico, es decir transmitido principalmente de animales a personas, y en ocasiones también de persona a persona y mediante comida contaminada.

Las personas infectadas con Nipah presentan manifestaciones clínicas diversas, que van de la infección asintomática a la infección respiratoria aguda y la encefalitis letal.

El virus del Nipah afecta a una gran variedad de animales, como cerdos, y es causa de enfermedades graves y muerte en las personas. Este henipavirus se reconoció por primera vez en 1999 en Malasia durante un brote entre criadores de cerdos y hasta el 2018 no se habían identificado nuevos brotes en la zona.

Durante los brotes iniciales en Malasia, la mayoría de las infecciones humanas se debieron al contacto directo con cerdos enfermos o sus secreciones contaminadas. De acuerdo con la OMS, se cree que la transmisión se produjo a través de gotículas respiratorias o del contacto con secreciones nasofaríngeas o tejidos de cerdos enfermos.