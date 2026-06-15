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Max Wright, quien protagonizó al papá en la serie 'Alf', muere a los 75 años

La familia del actor confirmó la muerte de quien interpretó a 'Willie Tanner' en la popular serie de los años 80, en su casa de Hermosa Beach, California.

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Por Redacción

El actor Max Wright, famoso por interpretar a Willie Tanner, el padre de familia en la serie de los años 80 Alf, falleció este miércoles a los 75 años de acuerdo con reportes del sitio TMZ.

La familia confirmó al sitio especializado en espectáculos que el actor murió en su domicilio de Hermosa Beach, California. Max había luchado contra el cáncer durante años.

En 1995, indica el sitio, Max Wright fue diagnosticado con Linfoma.

Max Wright también participó en filmes como Reds, The Shadow y The Sting II, e inició su carrera en 1974.

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