¿Quién es Ángela Karime, mexicana que ganó medalla de oro en Indonesia por crear un extintor acústico?

El Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (Cetis) 78 de Altamira, Tamaulipas, está de fiesta y es que su alumna Ángela Karime Hernández Venegas ganó medalla de oro en la competencia internacional ISIF 2026, en Indonesia, por su extintor acústico.

Redes sociales de la Secretaría de Educación Pública (SEP), del Cetis y la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina han reconocido el esfuerzo de la joven.

“Hay que conocer este gran invento. Ella es un gran ejemplo de cientos y cientos: el Poli, la UNAM, las universidades autónomas, egresan muchísimos ingenieros de primer nivel. Somos de los países que más gradúan a estos jóvenes”, afirmó Sheinbaum.

Ángela Karime, de 16 años, cursa el quinto semestre de bachillerato tecnológico en el Cetis 28. Su proyecto fue titulado “Fire Suppression System Using Acoustic”, asesorado por el Mtro. José Arturo Hernández Muñoz.

¿Cómo funciona el extintor de Ángela Karime?

Vortex Tech es un extintor que apaga el fuego con ondas sonoras de baja frecuencia, sin necesidad de usar agua, polvo químico o espuma. El prototipo es experimental, para apagar pequeñas llamas.

Es un dispositivo portátil que genera ondas sonoras de 30 hertz con una batería, un amplificador y una bocina.

Las ondas acústicas hacen ‘turbulencias’ en el aire que combaten la combustión y terminan con el fuego.

Ángela Karime se prepara para una segunda competencia

La mexicana también recibió el reconocimiento especial IYSA Semi Grand Award, que le otorga el derecho de participar en la 7.ª Indonesia International Applied Science Project Olympiad (I2ASPO 2026), organizada por la Indonesian Young Scientist Association (IYSA), en colaboración con la Universitas Gadjah Mada (UGM).

La competencia se llevará a cabo en línea del 14 al 17 de diciembre de 2026. La joven destacó entre aproximadamente 110 proyectos, en una competencia internacional que reunió cerca de 800 proyectos de 25 países.