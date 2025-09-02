Entre gritos y sirenas reinician Congreso; piden al PRI no más violencia

En la ceremonia de recepción del primer informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Monreal criticó los llamados de Alejandro Moreno a interrumpir la sesión con megáfonos y gritos. [Fotografía. Cuartoscuro]

En medio del caos, con megáfonos, ensordecedoras sirenas, gritos, insultos y reclamos del senador priista Alejandro Moreno, el líder de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, pidió al PRI no más “violencia ni encono” ni “espectáculos que arrastran al país”.

En la ceremonia de recepción del primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Monreal criticó que “no es una exageración, pero a quien arrastramos con estos espectáculos es al país”.

Agregó que “el fuero no es para sacar la furia del hígado, sino para proteger las ideas de la mente.

“Cuando nos dividimos, cuando hay falta de cohesión, cuando hay una confrontación permanente, estamos permitiendo y favoreciendo al exterior, a los extranjeros, a los invasores, a los injerencistas y eso no lo vamos a admitir”.

El senador y dirigente nacional del PRI intentó reventar la sesión e instruyó a sus diputados y senadores meter decenas de megáfonos y sirenas para impedir que los grupos parlamentarios expusieran sus posicionamientos en torno al primer Informe de Gobierno de Sheinbaum.

Antes, desde la tribuna, el priista acusó que “Morena no es un partido, no son un movimiento, son un cártel que pactó con los criminales”.

En medio de gritos de los morenistas de “¡de-sa-fuero! ¡Alito, entiende, el pueblo no te quiere! y ¡es un honor estar con Obrador!”, el senador criticó que “Morena es el segundo piso, pero de las narcodictaduras en América Latina”.

Por el PAN, con una bancada en silencio y con actuación institucional, la diputada Diana Gutiérrez criticó que el Informe de la presidenta son sólo “cifras, narrativas oficiales y discursos triunfalistas”.

De MC, la senadora Alejandra Barrales dijo que “Morena y su gobierno no están pensando en México” y lamentó que “Morena y el PRI protagonizaron una pelea vergonzosa. Dos legisladores, uno de ellos, además presidente nacional de su partido. El otro, afortunadamente, ya dejó de ser presidente del Senado”.

El PT y el PVEM reconocieron los avances y logros del gobierno de Sheinbaum.