Senadores de la 4T vuelven a EU para evitar el impuesto a remesas; tendrán pláticas con republicanos

Senadores mexicanos de Morena y aliados insistirán ahora con sus pares de Estados Unidos para que no se concrete la iniciativa de poner impuesto a remesas, que pasó de 5 a 3.5 por ciento.

La comisión, que estará encabezada por Roberto Velasco, jefe de la Unidad para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, iniciará este miércoles 4 de junio las conversaciones con el Partido Republicano de Estados Unidos.

“Siguiendo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y del canciller (Juan Ramón) De la Fuente, inicio visita de trabajo a DC. Junto a un grupo de senadores sostendremos distintas reuniones claves para reiterar la postura de México ante la iniciativa de imponer impuestos a remesas en EU”, informó en X.

Aunque la comisión inicialmente se conformó por integrantes de todos los grupos parlamentarios, cuando se asistió a dialogar con congresistas, y con quienes no lograron detener la iniciativa de impuesto a las remesas, el martes 3 de junio sólo los legisladores de Morena y aliados se reunieron con el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente.

La secretaría informó que el canciller reconoció los alcances del primer encuentro con cogresistas, y se mantiene “el propósito de evitar la imposición de un impuesto a las remesas”.

A mediodía, la senadora priista Cristina Ruiz, quien formaba parte de la comisión, anunció que no asistiría, ya que los diálogos con congresistas no fueron más que improvisación.

“No contamos con una agenda, donde no tenemos información. En la misión que hicimos en la ocasión pasada, de manera improvisada, tratando de defender nosotros a nuestros migrantes, no nos escuchan, no nos hacen caso, no ponen atención. No podemos ser comparsas de sus malas acciones. Por eso no vamos a acudir nosotros”, explicó en conferencia.

En el encuentro con el canciller tampoco apareció el panista Mauricio Vila; sin embargo, se informó que sí asistirá.

La senadora Amalia García tampoco fue a la reunión; al cierre de edición no se informó si habrá alguna representación de Movimiento Ciudadano.

En tanto, el embajador Esteban Moctezuma adelantó que habló el martes con la Cámara Hispana de Comercio de Alburquerque.

“Después de dialogar con ellos quedó claro que las remesas son un vital apoyo para millones de familias en pobreza. De concretarse, estas medidas además implicarían estímulos a la migración y surgimiento de mecanismos irregulares de envío de recursos. Seguiremos trabajando con líderes empresariales estadounidenses para que hablen con sus senadores”, informó en X.