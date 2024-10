Xóchitl reclama a Sheinbaum: ‘¿Si es la presidenta con A, por qué es incapaz de nombrarme?’

La excandidata presidencial del PRI, PAN y PRD, Xóchitl Gálvez, retomó el ‘pleito’ con la presidenta Claudia Sheinbaum y publicó un video en el cual arremetió contra la actual mandataria, a quien acusó de ser una “falsa feminista”, además de cuestionarla por no llamarla por su nombre.

En el clip, de apenas unos 37 segundos, Gálvez Ruiz plantea a la presidenta del país dos opciones: “Ser realmente una presidenta con A o comportarse como una falsa feminista”, aludiendo contradicciones al evocar lo que dijo Sheinbaum durante su discurso de toma de protesta.

“Dijo en su discurso que al poder llegábamos todas, ¿por qué se contradice? Pidió que le llamaran Presidenta, Presidenta con ‘A’, por que lo que no se nombra no existe”, dijo la exsenadora panista, solo para después reclamar a la mandataria:

“Es incapaz de llamarme por mi nombre, le recuerdo que la campaña ya terminó, es momento de gobernar para todos pero, sobre todo, de dar resultados”, expresó Gálvez.

Lo dicho por la excandidata a la presidencia es en referencia a la reiteradas peticiones que ha hecho Sheinbaum para que sea llamada ‘Presidenta’ con ‘A’ como corresponde al convertirse en la primera mujer en llegar a este cargo.

¿PresidentA con A o falsa feminista?



Usted decida, @Claudiashein. pic.twitter.com/KfTx4b0Rwi — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) October 10, 2024

Sheinbaum corrige a reportero en la ‘mañanera’: “Es ingeniera”

Xóchitl Gálvez hace alusión a las palabras exactas de Sheinbaum, quien durante su ceremonia de investidura el pasado 1 de octubre dijo que “lo que no se nombra, no existe”, esto al remarcar que con ella “llegaron todas” a la presidencia.

“Hago una respetuosa invitación a que nombremos presidenta con A. Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A, porque como nos han enseñado lo que se nombra, existe, y lo que no, no existe, y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo”, destacó en aquella ocasión.

Sheinbaum recordó que durante muchos años en México, las mujeres fueron invisibilizadas y relegadas, tanto en la vida pública como en la vida política del país.

“Tuvieron que pasar 200 años, se dice fácil, dos siglos, varias generaciones de por medio y 65 presidentes hombres previos para que hoy podamos decir presidenta y no me cansaré de repetir que no es un triunfo individual, hoy llegamos todas”, expresó en su discurso.

Este jueves, Sheinbaum también corrigió a un reportero durante su conferencia matutina, al insistir en utilizar los títulos en femenino cuando sean mujeres las que ostenten el cargo.

En este caso, ocurrió cuando el periodista se refirió a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, como “ingeniero” debido a su preparación académica, a lo que Sheinbaum aclaró que es “ingeniera”, con ‘A’.