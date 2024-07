Encontronazo en el PAN tras fracaso: Cortés, Calderón y Lozano se pelean; ‘por eso estamos jodidos’

Algunos de los personajes principales del PAN a nivel nacional encabezaron una ‘guerra’ de acusaciones este martes 2 de julio, luego de que el presidente nacional, Marko Cortés, tuviera un ‘encontronazo’ con Javier Lozano, quien fuera secretario de Trabajo en el gobierno de Felipe Calderón.

Las acusaciones fueron por los resultados que obtuvo el PAN en las elecciones del pasado 2 de junio, cuando obtuvo 9 millones 130 mil 979 votos a favor en la elección presidencial.

Todo comenzó cuando Marko Cortés dijo que el caso de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad que fue declarado culpable en Estados Unidos por vínculos con el narco, les perjudicó en la campaña, a lo que Lozano le dijo que “era una cobardía” poner como pretexto que “no era panista”.

“¿Ahora que por decir que no era panista (García Luna) no lo reconocemos como uno de los nuestros?”, cuestionó Lozano, a lo que Cortés dijo que no, a lo que el exsecretario de Trabajo le dijo que no importaba porque trabajó para un gobierno panista.

Marko Cortés insistió en que el tema de García Luna les perjudicó, a lo que Lozano le cuestionó: “¿Entonces por qué no supiste defender los logros del PAN a lo largo de la historia?”

El actual líder nacional del PAN no respondió, y cuestionó a Javier Lozano, que formó parte del gabinete de Felipe Calderón, al decirle que por qué perdieron la elección en 2012 contra Enrique Peña Nieto.

Lozano ‘se calentó' y le dijo que porque la dirigencia del PAN puso a Josefina Vázquez Mota, quien fue, según él, “una pésima candidata”.

Los reclamos no cedieron, y Jaime Lozano le cuestionó a Marko Cortés que por qué encabezaba la lista de senadores plurinominales, a lo que él dijo que porque así lo decidió la comisión permanente del PAN. Lozano le dijo que quién dirigía esa comisión permanente, y Cortés le dijo que él mismo, es decir, que él decidió ponerse de primero en las listas, aunque después justificó que “fue por unanimidad”.

Lozano le aplaudió enojado, y le dijo que “por eso estamos tan jodidos”, y Cortés, en un tono más serio, le dijo a Javier Lozano que le dijera a la gente que estaba enojado porque no le dieron una senaduría plurinominal.

El funcionario del gobierno de Felipe Calderón respondió y dijo que él no quería nada. “Javier, no engañes a la gente, no mientas, y tus molestias no las traigas a un medio de comunicación”, dijo Marko Cortés.

“El que miente aquí eres tú, pésimo dirigente... si las traigo porque la gente se tiene que enterar quién eres”, respondió Lozano.

Conflicto en el PAN: Felipe Calderón y Marko Cortés continúan debate en redes sociales

Tras la discusión entre Javier Lozano y Marko Cortés, el expresidente Felipe Calderón se pronunció en redes sociales.

Primero criticó que Marko Cortés se haya puesto primero en la lista de senadores plurinominales mientras que otros oradores como Jorge Triana se quedaron sin lugar. Además lo catalogó de ser el presidente del PAN que “más daño le ha hecho en la historia a ese partido, además de su asistente, y otros de su camarilla”.

Más tarde dijo que si el PAN tenía una caída era por la dirigencia actual, ya que “solo se han servido con la cuchara grande” y a lo largo de seis años únicamente cubrió el 39 por ciento de representantes de casilla.

Felipe Calderón alineó con los comentarios de Javier Lozano y dijo que el PAN a lo largo de la campaña nunca destacó los logros del partido en los gobiernos de Felipe Calderón y de Vicente Fox, además de que se dedicaron a deslindarse de figuras del pasado, y que si en vez de eso hubieran asumido una narrativa acorde con un gobierno panista “otra cosa sería”.

La respuesta de Marko Cortés fue cuestionar a Felipe Calderón sobre la caída de la votación a favor del PAN al final de su gobierno, además de que le pidió explicaciones sobre Genaro García Luna, “porque sin tener ninguna responsabilidad, al PAN eso le provocó un enorme daño en la campaña, ¿tú no te enterabas de lo que pasaba en tu gobierno o lo consentías?”

Más tarde le reclamó que dejó “sola” a Josefina Vázquez Mota y “pactó” con Enrique Peña Nieto, además de que le ofreció datos sobre su cobertura en las casillas en las elecciones pasadas, pero que le confirmaría los datos una vez que vuelva a México, en referencia a que Felipe Calderón no ha pisado el país en años.