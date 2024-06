¿Qué dijo AMLO en su ‘mañanera’ para ‘tirar’ el peso a 18 unidades?

Las conferencias ‘mañaneras’ del presidente Andrés Manuel López Obrador siguen siendo muy relevantes, a tal grado que las declaraciones efectuadas este viernes provocaron que el tipo de cambio sufriera una caída hasta la barrera de las 18 unidades. Pero, ¿qué fue lo que dijo?

El mandatario anunció su intención por acelerar la reforma al Poder Judicial que permitiría ejecutar un proceso de elección popular para magistrados, jueces y ministros, antes de que concluya su mandato.

“Que se busque un mecanismo para que el Poder Judicial presente sus candidatos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Que le piensen por qué es conveniente para el país, si les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción”, dijo en la conferencia mañanera del viernes 7 de junio.

Indicó que dicha reforma busca que el pueblo de México pueda elegir de manera democrática a los representantes del Poder Judicial y así se logre garantizar la justicia de forma equitativa.

“Esto es para que nadie esté pensando que la reforma al Poder Judicial va a perjudicar, al contrario, que se imparta justicia, seguir combatiendo la corrupción, seguir la democracia. No es mi decisión, ¿quién va a decidir? El pueblo y que no vengan con qué el pueblo no sabe de esto”, añadió.

A pesar de que López Obrador reconoció que no será sencillo impulsar dicha reforma de manera inmediata, estas declaraciones han provocado que el peso mexicano sufriera un impacto en pleno cierre de semana.

¿Cómo se comporta el peso mexicano este viernes 7 de junio?

De acuerdo con los datos de Bloomberg, el peso mexicano registró una depreciación de 2.28 por ciento frente al dólar con un corte a las 14:59 horas. Esto coloca al tipo de cambio en las 18.3960 unidades, es decir 51 centavos más respecto al cierre del jueves 6 de junio.

“El peso mexicano continúa depreciándose, cotiza ahora encima de los 18 pesos por dólar, debido a una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana ya que al parecer las reformas van sin importante la relación del mercado”, consideró Gabriela Siller, directora de análisis económico en Banco BASE.

Además, el peso mexicano sufrió ligeramente por el repunte inflacionario que ocurrió en la economía mexicana.

“El peso mantiene una tendencia bajista después de considerar las cifras de inflación en México en mayo, que fueron ligeramente superiores a las anteriores, y su implicación sobre la narrativa de política monetaria de Banxico en lo que resta del año, agregó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Los ‘deseos’ de AMLO tendrán que esperar

Ignacio Mier Velazco, coordinador de diputados de Morena, reconoció que el presidente López Obrador desearía que la reforma al Poder Judicial pueda ser discutida y aprobada por los legisladores en septiembre, pero aclaró que deberá esperar a la renovación de todo el Congreso.

“Por ahora son tiempos de esperar a que concluya el proceso electoral, ya tendremos tiempo de generar espacios de diálogo, de participación, de diálogo para escuchar todas las partes”, dijo el diputado en entrevista para Ciro Gómez Leyva.

Indicó que las reformas planteadas por López Obrador primero tendrán que ser discutidas al interior de Morena y después serán presentadas en las cámaras de diputados y de senadores.

Subyaró que el objetivo es “llegar a acuerdos prudentes en beneficio de México y, repito, escuchando a todos”, dado que esto lograría tranquilizar a los mercados financieros.