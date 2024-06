Reforma al Poder Judicial: ¿Cómo se elegirían a los ministros? AMLO da nuevos detalles

El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la postura de la oposición frente a la iniciativa de reforma al Poder Judicial, debido a que considera que al elegir a jueces, magistrados y ministros mediante el voto permitiría ‘limpiar la corrupción’ que prevalece en este poder.

“Que se busque un mecanismo para que el Poder Judicial presente sus candidatos, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo. Que le piensen por qué es conveniente para el país, si les ha ido bien a ellos es porque no se ha permitido la corrupción”, dijo en la conferencia mañanera del viernes 7 de junio.

“¿A qué le tienen miedo? ¿A qué el pueblo elija a los jueces? ¿A qué el pueblo elija a los magistrados? El que nada debe, nada teme”, expresó.

Precisó que la reforma al Poder Judicial no busca perjudicar al pueblo de México, sino que pretende garantizar la justicia debido a que únicamente se respalda a los potentados.

“El Poder Judicial en vez de impartir justicia para el pueblo (…) se ha convertido en un poder al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No olviden eso”, señaló.

“Esto para que nadie esté pensando que la reforma al Poder Judicial van a perjudicar, al contrario, que se imparta justicia, seguir combatiendo la corrupción, seguir la democracia. No es mi decisión, ¿quién va a decidir? El pueblo y que no vengan con qué el pueblo no sabe de esto”, añadió.

#EnLaMañanera | “¿A qué le tienen miedo?”: #AMLO insiste en reforma total al Poder Judicial e indica que los cambios buscan garantizar justicia para todo el pueblo de #México.



➡️ https://t.co/FLhTlo3Cym pic.twitter.com/IF0unUxMNU — El Financiero Nacional (@EF_Nacional) June 7, 2024

¿Cómo sería el proceso de elección en el Poder Judicial?

El mandatario detalló que en el proceso de elección de magistrados, jueces y ministros en el Poder Judicial se tendría que determinar un número específico de participantes: “Quizá 500 interesados”.

Mediante una ‘tómbola’ se elegirían a los 100 mejores candidatos de manera equitativa: “50 hombres y 50 mujeres”.

de manera equitativa: “50 hombres y 50 mujeres”. Posteriormente se realizarían boletas con los nombres de los candidatos, así se daría un periodo de entre dos y tres meses para tomar una decisión. Por lo que no descartó la posibilidad de abrir el espacio de la ‘mañanera’ para que las y los candidatos al Poder Judicial presenten sus propuestas , algo muy similar a las campañas políticas.

, algo muy similar a las campañas políticas. Finalmente, se realizaría la elección y se aplicarían los cambios en el Poder Judicial.

Cabe mencionar que las y los mexicanos interesados en ocupar un puesto de magistrado, juez o ministro del Poder Judicial tendrán que ser ‘abogados de profesión’. Pero no será necesario contar con estudios a nivel maestría o doctorado, sino únicamente con licenciatura en derecho. Sin embargo, es importante aclarar que esto únicamente representa una propuesta, dependerá de que logre avanzar la reforma.

“Se escoge, la gente vota y el que saque más. Así se busca que sean hombre y mujeres, desde luego con requisitos de que tienen que ser abogados”, garantizo.