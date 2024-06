¿Qué implica la reforma al Poder Judicial que propone AMLO y qué trae loco al peso?

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado su intención por aplicar una reforma al Poder Judicial totalmente, esto al considerar que es necesario ‘limpiar la corrupción’ y los ‘intereses de una minoría’. Pero, ¿qué implica esto?

La iniciativa de reforma al Poder Judicial busca ejecutar un proceso de elección popular para magistrados, jueces y ministros, esto con el objetivo de garantizar la justicia para todo el pueblo de México.

“Esto es para que nadie esté pensando que la reforma al Poder Judicial van a perjudicar, al contrario, que se imparta justicia, seguir combatiendo la corrupción, seguir la democracia. No es mi decisión, ¿quién va a decidir? El pueblo y que no vengan con qué el pueblo no sabe de esto”, dijo en la conferencia mañanera del 7 de junio.

“Se escoge, la gente vota y el que saque más. Así se busca que sean hombres y mujeres, desde luego con requisitos de que tienen que ser abogados”, agregó.

El mandatario consideró que ‘el nerviosismo en los mercados’ ocurre debido a que cuentan con el apoyo de distintos funcionarios del Poder Judicial: “Tienen ministros como llaveritos”.

“El Poder Judicial en vez de impartir justicia para el pueblo (…) se ha convertido en un poder al servicio de una minoría, de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco. No olviden eso”, añadió.

¿Por qué el peso mexicano anda ‘loco’ este viernes 7 de junio?

El peso mexicano ha sufrido un impacto en pleno cierre de semana, debido a la incertidumbre generada por la iniciativa de reforma al Poder Judicial del presidente Andrés Manuel López Obrador y que posiblemente el partido Morena aprobará en septiembre.

De acuerdo con los datos de Bloomberg, el peso mexicano registró una depreciación de 2.11 por ciento frente al dólar con un corte a la 14:11 horas. Esto coloca al tipo de cambio en las 18.3647 unidades, es decir 48 centavos más en comparación con el cierre del jueves 6 de junio.

“El peso mexicano continúa depreciándose, cotiza ahora encima de los 18 pesos por dólar, debido a una mayor aversión al riesgo sobre la economía mexicana ya que al parecer las reformas van sin importar la reacción del mercado”, explicó Gabriela Siller, directora de análisis económico en Grupo Financiero BASE.

La liga que apreciaba al peso se reventó con la posibilidad de reformas constitucionales. https://t.co/Yp067AfSHe — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) June 7, 2024

Otro de los factores que ha debilitado al peso mexicano es el repunte inflacionario que enfrenta la economía mexicana, debido a que ya liga tres meses al alza.

“El peso mantiene una tendencia bajista después de considerar las cifras de inflación de México en mayo, que fueron ligeramente superiores a las anteriores, y su implicación sobre la narrativa de política monetaria de Banxico en lo que resta del año”, consideró Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario de Monex.

Mientras que en ventanillas bancarias, el dólar se vende a un precio de 18.41 pesos por unidad, según los datos reportados por Citibanamex.