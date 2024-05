INE ordena modificar otra ‘mañanera’ de AMLO, ¿cuál es la razón?

De nueva cuenta el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó modificar o eliminar una de las conferencias del presidente Andrés Manuel López Obrador, se trata de la ‘mañanera’ ocurrida el pasado martes 23 de abril. ¿La razón? Esta medida es promovida debido a que el mandatario abordó el tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar y dicha iniciativa es considerada como propaganda gubernamental.

“Fue muy bueno, es un asunto para beneficiar a millones de trabajadores. Esa reforma es para corregir un agravio, un daño causado en el periodo neoliberal”, señaló el presidente durante la conferencia.

La consejera del INE, Claudia Zavala, indicó que para esta decisión se analizó el contexto de las declaraciones del mandatario mexicano, ya que esto permite determinar la vulneración de las reglas en materia electoral.

“En la medida que avanza más la campaña electoral, me parece que la exigencia debe de ser mayor. La información debe de recaer en las fuerzas políticas, la presentación de propuestas, incluso la información sobre por qué sí o no votar por alguien, pero no de los gobiernos”, explicó la funcionaria del INE.

También recordó que ningún gobierno, estatal, municipal o federal, “debería de tratar estos temas porque sí tiene su voz influencia frente a la sociedad”.

Trabajadores presentan amparo contra la reforma del Fondo de Pensiones

La firma Trusan & Roma, Abogado presentó la primera demanda de amparo en contra de la reforma para la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.

Rodolfo Martínez, socio del despacho, indicó que la demanda proviene del sector público y privado, en su mayoría son servicios públicos del Estado, esto al considerar que afecta el manejo de sus recursos en el futuro.

“Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público, es decir servidores públicos que trabajan en varias dependencias del Gobierno federal, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en cómo decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras”, explicó un vocero del despacho.

El despacho de abogados añadió que durante “las próximas semanas, cientos de trabajadores del Inegi, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardería Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vea afectados”.

Incluso se espera una lluvia de acciones de inconstitucionalidad por parte de la oposición y demandas colectivas que quedarán a manos de la Corte.