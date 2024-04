Zaldívar responder a la Corte: ‘Denuncia se redactó desde la oficina de Norma Piña’

Luego de que se diera a conocer en días pasados una denuncia anónima contra el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, por presuntos actos de corrupción, el expresidente de la SCJN denunció este jueves que la demanda se redactó desde la oficina de la presidenta de la Corte y del CJF, Norma Piña.

En entrevista para Grupo Fórmula, Zaldívar señaló que, Norma Piña confesó al emitir un comunicado que la filtración de la denuncia salió de su oficina y argumentó que se trata de una ‘operación orquestada’.

“La ministra Piña avienta la Piedra y esconde la mano. Esto no es una filtración es una operación orquestada, 24 horas antes de que se diera a conocer públicamente en todos los chats y en las redes el auto admisorio de la denuncia, esta supuesta demanda anónima que muy probablemente se redactó en la oficina de la ministra Piña, empezó a circular en todos los chats judiciales de una manera impresionante y, antes de 24 horas la admite y después se distribuye masivamente en todos los chats de los periodistas desde el Poder Judicial”, dijo.

Asimismo explicó que, pese a que medios de comunicación hayan retomado la demanda hasta el momento hay pruebas ni se ha llevado el procedimiento que afirme las presuntas faltas administrativas en el Poder Judicial de la Federación (PJF).

“Al final esta denuncia solamente inicia el procedimiento contra 6 o 7, contra sus enemigos preferidos y dentro de ellos a cuatro jueces federales por la única falta de haber fallado a favor del gobierno federal y ¿dónde esta la dependencia judicial que tanto defiende Norma Piña?” cuestionó.

Zaldívar aclaró que en el comunicado se admitió la denuncia debido a que se dieron circunstancias de tiempo, modo y lugar.

“En relación a mi persona no hay una sola circunstancia de tiempo, modo, lugar no solo eso ni siquiera se me señala una sola conducta concreta esto obviamente se tendría que haber desechado (…) Sí es una denuncia anónima, si no se me señala ninguna conducta concreta, sino tienen un procedimiento para el cual poder tramitar esta queja ¿por qué se admitió (tratándose de mi)? ¿por qué no se desecho? y ¿por qué se difundió públicamente de esta forma? Obviamente la intencionalidad política de Norma Piña esta claro, la manera de querer intervenir en el proceso electoral es descarada, ese mismo comunicado confiesa todo”, sostuvo.

No obstante, aseguró que no tiene problema con el Poder Judicial de la Federación sino con Norma Piña.

“Mi problema no es con el Poder Judicial, yo siempre he dicho que yo respeto y tengo consideración a la inmensa mayoría de los integrantes del Poder Judicial no solo las personas juzgadoras (…) pero nuestro problema no es con la Corte no es con el Poder Judicial es con Norma Piña que esta usando la Corte y el Poder Judicial sin consentimiento y conocimiento de los consejeros para dañar la imagen de muchas personas y para incidir y afectar políticamente”.

Zaldívar lanza ofensiva contra Norma Piña

En este sentido, el pasado martes 16 de abril, Arturo Zaldívar denunció por varios delitos a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, a quien acusa de usar su poder para inventar cargos en su contra.

En conferencia de prensa, Zaldívar anunció la serie de acciones contra Norma Piña, esto luego de que la ministra abriera una investigación contra el ahora partidario de la 4T por supuestamente “vulnerar la autonomía del Poder Judicial con el objetivo de satisfacer intereses personales y de terceros”.

La investigación parte de una denuncia anónima presentada a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas en el Poder Judicial, misma que se suma a otra serie de quejas contra Zaldívar por supuestamente ejercer presiones a titulares de órganos jurisdiccionales para dar resoluciones a modo.

Cabe recordar que en el pasado Zaldívar estuvo en medio de la polémica luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunciara sobre la amistad que comparten, y cómo en ciertas ocasiones pedía influir en otros ministros para acelerar procesos, a lo que el exministro presidente respondió que nunca fue influenciado por el mandatario mexicano ni le dio cuentas.

Ahora, Zaldívar se encuentra ante una investigación del Poder Judicial, y además de decir que no tienen fundamento, aseguró que lanzará su ofensiva contra Norma Piña, a quien ha tachado de enemiga.

¿De qué está acusado Arturo Zaldívar?

El pasado 12 de abril, la presidenta de la SCJN, Norma Piña, abrió una investigación contra el equipo del ministro en retiro Arturo Zaldívar por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de “satisfacer intereses personales y de terceros”.

La investigación se dio a conocer después de que fuera presentada una denuncia anónima enviada a la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del PJF.

En ella se les acusa de ejercer presión sobre titulares de órganos jurisdiccionales, “a través de Carlos Antonio Alpízar Salazar”, para que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos, económicos y adscripciones favorables.