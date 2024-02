Arturo Zaldívar aclara supuestas órdenes de AMLO: ‘Nunca le hablé a un juez para instruirle casos’

“El diálogo entre poderes es necesario”, así respondió este jueves Arturo Zaldívar, exministro presidente de la Suprema Corte, a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ventiló que habría influido en decisiones de jueces con la ayuda del exintegrante del Poder Judicial.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Zaldívar reconoció que, durante su gestión al frente de la Suprema Corte, siempre sostuvo una buena relación con el Jefe del Ejecutivo (AMLO), pero aclaró que esto es algo positivo y no “negativo”, como se ha criticado.

“El hecho de que hubiera una relación, que nunca la he negado, siempre la he dicho, cordial, respetuosa y de confianza con el presidente, no tiene nada de peculiar y no es algo negativo”, agregó.

Aunque su trato era cercano con López Obrador, el exministro enfatizó siempre defendió la autonomía de las y los jueces y magistrados mientras fue ministro presidente de la SCJN:

“Yo defendí la autonomía y la independencia de los jueces durante los 4 años que fui presidente, nunca le hablé ni le he hablado a ningún juez, a ningún magistrado para sugerirle, para insinuarle, mucho menos para instruirle que fallara un asunto en un sentido o en otro”, remarcó.

Incluso, recordó que en el pasado, durante las Presidencias de la Corte, como en el caso de la administración del expresidente Péña Nieto, “exceptuando la actual, siempre hubo un diálogo respetuoso y una coordinación entre poderes como hay en cualquier democracia”.

Porque, arguemntó, “se trata que entre poderes se discuta, se argumente y se dialogue”.

Sobre el comunicado de la Barra Mexicana de Abogados que ‘rechaza cualquier injerencia externa’, Zaldívar explicó que ‘es lógico’ que defiendan su independencia, aunque no coincide que fue una injerencia. “Lo único que se hizo y que se ha hecho siempre es que las gobernadores acuden al Poder Judicial a defender, con argumentos, su postura para tratar de convencer a la Corte”, dijo.

¿Qué dijo AMLO sbre su supesta complicidad con Arturo Zaldívar?

Este 21 de febrero, AMLO reveló en su conferencia de prensa matutina que Arturo Zaldívar le ayudaba al Gobierno a influir en las decisiones de jueces para evitar que criminales salieran de prisión.

“Cuando el ministro Zaldívar estaba de presidente de la Corte había más recato. Todavía, cuando había un asunto así de ese tipo, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos, porque es que no sólo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada, con mucho poder.

“Pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía: ‘Cuidado con esto’”, declaró en su conferencia mañanera.

AMLO y Norma Piña: ¿Cómo la criticó?

Sin embargo,el mandatario aseguró que esta situación cambió tras la llegada de Norma Piña al frente del máximo tribunal, con quien ha mantenido una relación espinosa.

De acuerdo con López Obrador, Norma Piña ha permitido que los jueces lleven a cabo actos ilícitos bajo el argumento de que el Poder Judicial es autónomo.

“Él (Zaldívar) ayudaba. Llega la señora (Norma) Piña y dice: ‘los jueces son autónomos’, o sea, licencia para robar, o sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial, o sea es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia”, acusó.

¿Quién designa a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

De acuerdo con el articulo 96 de la Constitución Mexicana, el presidente de la República y el Senado son los dos órganos claves que participan en el proceso de designación de los ministros.

Esto quiere decir que la Constitución faculta al presidente de la República a presentar una terna de candidatos ante el Senado, el cual tiene la facultad de elegir alguno de ellos. Previa comparecencia, el Senado designará al ministro por una votación de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes.

Si en 30 días el Senado no adopta una decisión, entonces ocupara el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el presidente de la República. Pero en caso de que el Senado rechace la totalidad de la terna, el presidente de la República someterá una nueva. Si esta segunda terna fuera también rechazada por el Senado, entonces, ocupará el cargo de ministro la persona que, dentro de dicha terna, decida el presidente.