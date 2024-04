Xóchitl Gálvez niega cercanía con ministra Norma Piña: ‘Nunca he tenido una reunión privada con ella’

Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la coalición Fuerza y Corazón por México, negó este miércoles 17 de abril tener una relación cercana con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, luego de que ambas fueran señaladas de conspirar en contra de Arturo Zaldívar.

“Falso, nunca me he reunido con la ministra Piña, nunca, lo digo sinceramente. No he tenido ninguna reunión privada, solo la felicité cuando fue electa presidenta de la Suprema Corte, como cualquier persona que felicita a una mujer”, sostuvo en entrevista con Azucena Uresti.

Además, la panista descartó que personas cercanas a ella se reunieran con la ministra presidenta de la SCJN: “Mi equipo no se ha reunido con ella, no teníamos conocimiento de esto que estaba pasando”.

Por ello, Gálvez acusó que Arturo Zaldívar busca “estar en el poder con esas amenazas, con esa intimidación, con ese coraje, pobre de aquel que se le atraviese”.

Incluso, la abanderada de la oposición reiteró que las acusaciones del ministro en retiro “están fuera de sí” porque sabe que actuó de manera indebida, por lo que sus dichos no tienen sustento. “Sabe que hay magistrados que están dispuestos a hablar, eso que está pasando ya había sido consigando por alguien de Morena”, añadió.

La polémica inició este martes 16 de abril, cuando el exministro afirmó en entrevista que Norma Piña está aliada con la candidata del “PRIAN”, Xóchitl Gálvez, ya que, según dijo, tiene intenciones electorales: “Tengo información de que la gente cercana a esta campaña está muy cercana a Norma Piña”.

Zaldívar se lanzó contra Norma Piña, luego de que la ministra abriera una investigación contra el equipo del ministro en retiro por presuntamente vulnerar la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, con el objetivo de “satisfacer intereses personales y de terceros”.

Arturo Zaldívar solicita juicio político contra Norma Piña

El exministro de la Corte sorprendió este martes con una denuncia en contra de la ministra Norma Piña ante la Fiscalía General de la República (FGR), además de solicitar un juicio político en su contra.

En conferencia de prensa con Morena, Zaldívar aseguró que la denuncia es “por la probable comisión del delito en contra de administración de justicia, porque es evidente la enemistad manifiesta que tiene la ministra Piña conmigo”.

La acusación incluye señalamientos por haber difundido información bajo su custodia por la distribución masiva de la denuncia y del auto admisorio sobre el exministro Zaldívar. También se suman acusaciones ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) por el uso ilegal de fondos, bienes y servicios a su disposición por perjudicar a algún candidato y beneficiar a otro.